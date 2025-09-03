Una abogada de Misiones llegó a Neuquén y creó una comunidad para que nadie se sienta solo

A veces, las mejores cosas surgen sin mucha planificación. Eso fue lo que le pasó a Sabrina Bres, una abogada misionera que llegó hace poco a Neuquén y, sin proponérselo del todo, terminó creando una comunidad que ya empieza a dejar huella.

El grupo que se llama "comunidad random", nació de una necesidad sencilla y universal: "Compartir tiempo, actividades, charlas y momentos con otras personas que, como ella, estaban en busca de conexión en una ciudad nueva o no tan nueva, pero a veces solitaria" comentó Sabrina en el programa República Nqn, que se transmite en el canal de Versus del grupo Prima Multimedios.

"Todo empezó en un video de tik tok, donde comenté que me estaba preparando para ir tomar algo a un bar", cuenta Sabrina entre risas. "Al llegar, el lugar estaba cerrado por lo que volví a casa. Toda esta situación lo conté en el video y la verdad que tuvo una gran repercusión. No me lo esperaba para nada" , agregó Sabrina.

Desde entonces, no dejaron de escribirle y dejarle mensajes en el video, dando a entender que hay muchas personas en Neuquén que quieren conocer gente y compartir diferentes actividades: "El grupo fue creciendo de boca en boca. Hoy reúne a personas de todas las edades y perfiles: recién llegados, locales con ganas de hacer nuevos vínculos, estudiantes y trabajadores".

Pero más allá de lo que se hace, Sabrina cuenta que es un espacio sin presiones, sin etiquetas, donde nadie tiene que explicar demasiado. "Acá venís como sos. No importa si conocés a alguien o no. Siempre hay alguien dispuesto a charlar con respeto y buena onda", agregó.

Una comunidad sin nombre, pero con mucho corazón. Y un recordatorio de que, a veces, las mejores rlaciones se construyen cara a cara.