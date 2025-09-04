El 4 de septiembre se conmemora en Argentina el Día de la Secretaria, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes desempeñan funciones administrativas y de coordinación en distintos ámbitos laborales, como oficinas, empresas e instituciones.

Las secretarias y secretarios cumplen un rol esencial en la gestión diaria, encargándose de tareas como gestionar llamadas y correos electrónicos, planificar agendas, coordinar reuniones, redactar documentos oficiales y mantener archivos organizados. Además, facilitan la comunicación interna entre áreas, convirtiéndose en un pilar para el funcionamiento eficiente de cualquier organización.

Si bien esta profesión fue tradicionalmente ocupada por mujeres, en la actualidad es común encontrar hombres en el rol, reflejando la diversidad y la ausencia de género en las profesiones administrativas.

Cuál es el origen del Día de la Secretaria

Sobre el origen de esta celebración, existen dos relatos principales. El primero vincula el inicio a la segunda etapa de la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando Christopher Sholes inventó la máquina de escribir y su hija, Lilian Sholes, fue pionera al mostrar públicamente su uso, siendo la primera mujer en hacerlo.

La versión con mayor aceptación histórica señala que la primera conmemoración anual fue organizada en 1952 por la Asociación Nacional de Secretarias en Estados Unidos, hoy conocida como Asociación Internacional de Profesionales Administrativos. Este evento, llamado "Semana Nacional de las Secretarias", fue creado junto a Harry Klemfuss, ejecutivo de relaciones públicas, y fabricantes de productos de oficina.

Con el paso del tiempo, cada país adoptó una fecha particular para homenajear a quienes ejercen esta profesión. En Argentina y Uruguay, se estableció el 4 de septiembre como el día oficial para reconocer su aporte.

Día de la Secretaria en Argentina, 4 de septiembre

En este día especial, se suelen compartir mensajes que valoran la dedicación y profesionalismo de las secretarias, como: "Que tu esfuerzo y dedicación sean reconocidos hoy y siempre; feliz Día de la Secretaria" o "Las secretarias son el corazón que mantiene funcionando cada oficina".

El reconocimiento a esta tarea refleja la importancia de coordinar, organizar y anticipar necesidades para que los proyectos y actividades avancen sin contratiempos. Desde oficinas corporativas hasta instituciones educativas, las secretarias son indispensables para mantener el equipo unido y productivo.