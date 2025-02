Estudio revela que la música es cada vez más repetitiva y menos alegre

Parece un simple comentario nostálgico, de aquellos que valoran la música de otras épocas, pero lo dice un estudio científico. Habrá que creer. Igual, algo intuíamos: ya no hay artistas de la altura de Lennon o Prince. Pero ¿por qué la música ha perdido tanta calidad?

A descubrir ese “por qué” se ha dedicado un equipo de investigadores europeos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, que analizaron las letras de más de 12.000 canciones en inglés, de diversos géneros como rap, country, pop, R&B y rock, desde 1990 hasta 2020. A través de este estudio, que llamaron "Song lyrics have become simpler and more repetitive over the last five decades", publicado en la revista Scientific Reports, llegaron a una conclusión:

CONCLUSIÓN: En las últimas cuatro décadas las letras de las canciones han sufrido una transformación. Se volvieron cada vez más "simples y repetitivas", así como también más "egocéntricas" y menos alegres.

Reflejo de la Sociedad

La autora principal del estudio, Eva Zangerle, experta en sistemas de recomendación musical de la citada universidad austriaca, destacó que las letras de las canciones funcionan como un "espejo de la sociedad", que reflejan los valores, emociones y preocupaciones que predominan en cada época.

Según Zangerle, en los últimos 40 años hemos sido testigos de un cambio drástico en la industria musical, que ha afectado tanto la forma en que se vende como la manera en que se produce la música.

Zangerle señala que los cambios en la forma de consumir música, impulsados por la expansión de Internet y el auge del streaming, han alterado radicalmente la estructura de las canciones. Esta revolución tecnológica ha sustituido la era del vinilo y los casetes de la década de 1980, con una rapidez y alcance sin precedentes.

A diferencia de la música que venía en discos de vinilo o cassettes, en la era del streaming los primeros 10-15 segundos son decisivos para decidir si omitimos la canción o no.

Cómo se hizo el estudio

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores se enfocaron en diversos aspectos de las letras de las canciones: las emociones expresadas, la cantidad de palabras diferentes y complejas utilizadas, y la frecuencia con la que se repetían ciertos fragmentos. Los resultados mostraron que las letras tienden a volverse cada vez más simples, repetitivas y centradas en el "yo". Además, se observó una disminución en los contenidos positivos y alegres de las canciones a lo largo de los años.

Uno de los géneros más representativos de esta tendencia es el rap, donde las letras juegan un papel fundamental. Según Zangerle, el rap ha experimentado un cambio hacia un tono más colérico y agresivo, con un aumento notable de frases repetitivas.

Por otro lado, géneros como el rock han mostrado signos de declive, especialmente en lo que respecta a la popularidad de las letras más complejas y profundas.

En 2024, este fue el top 10 de los artistas más escuchados en el mundo: Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny (Puerto Rico), Drake, Billie Eilish, Travis Scott, Peso Pluma (México), Kanye West, Ariana Grande, Feid (Colombia).

El impacto del streaming

El fenómeno del streaming es otro de los factores claves en este cambio. Zangerle explica que, con el predominio de plataformas como Spotify y YouTube, los primeros 10 a 15 segundos de una canción se han vuelto cruciales para captar la atención del oyente. En esta nueva forma de consumir música, ya no hay espacio para largas introducciones o estructuras complejas: las canciones deben enganchar inmediatamente para evitar ser descartadas en un mar de contenido disponible.

Este cambio en la industria ha favorecido las canciones que se centran en estribillos pegadizos y letras fáciles de recordar. Según el estudio, las canciones que incorporan más coros repetitivos, con letras simples y directas, tienden a ser más populares y consumidas. Esto sugiere que las canciones modernas están diseñadas para ser más accesibles y fáciles de memorizar, lo que las hace más atractivas para el público actual.

El estudio no sólo pone en evidencia los cambios en las letras de las canciones, sino también cómo estos cambios reflejan una sociedad más individualista. Las palabras como "yo" y "mío" han aumentado considerablemente en las letras, reflejando una tendencia hacia una mayor autoexpresión y egocentrismo en la música.

La tendencia, desde 1990, es que se apunta a letras que sean bien fáciles de memorizar.

El hit del yo

Entonces ¿a qué deberíamos acostumbrarnos de acá en más en lo que a la industria de la música refiere?

A que ésta nueva era, el "hit" ya no depende solo de la composición, sino de la capacidad de la canción para insertarse de inmediato en nuestras vidas, a modo de repetición incesante en nuestra cabeza. Con letras que nos hablan a nosotros, los individuos, ya no como parte de un colectivo, sino hacia un futuro donde el "yo" será, tal vez, el único tema relevante.