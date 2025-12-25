¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 25 de Diciembre, Neuquén, Argentina
RÍO DE LA PLATA

Aparición inesperada: un lobo marino sorprendió a vecinos en Vicente López

El hecho ocurrió a orillas del Río de la Plata y llamó la atención de vecinos y turistas.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 16:08
Un hecho poco habitual sorprendió a vecinos y visitantes de la costa del Río de La Plata, cuando un lobo marino apareció en la zona del partido bonaerense de Vicente López y se dejó ver a plena luz del día.

El animal, perteneciente a la especie Otaria flavescens, generó asombro entre quienes se encontraban en el lugar y rápidamente se dio aviso a las autoridades. Efectivos de la Policía local, Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil montaron un operativo preventivo y acordonaron el área para resguardar tanto al mamífero como a las personas que se acercaron por curiosidad.

Según se informó, el lobo marino se encontraba en buen estado de salud y no presentaba heridas visibles, por lo que no fue necesario intervenir de manera directa. Minutos después, y sin asistencia, el animal regresó por sus propios medios al río, donde continuó nadando cerca de la zona de la Costanera Norte.

La escena, que fue registrada en fotos y videos por testigos, volvió a poner en foco la presencia ocasional de fauna marina en áreas urbanas del Río de La Plata, un fenómeno poco frecuente pero que suele generar gran impacto entre los vecinos.

