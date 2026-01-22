¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Salud y solidaridad

Campaña para ayudar a quines ayudan: referente de comedor necesita plata para operarse y poder volver al trabajo

La administradora de Ubuntu Ferri enfrenta una cirugía cervical que se complicó por un cuadro de lupus. La operación cuesta más de 5 millones y es urgente para evitar aumentos. El espacio sirve 240 platos por día.

Por Redacción

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 22:29
PUBLICIDAD
Mónica necesita una operación urgente para poder seguir ayudando. (Foto: Juan Thomes)

Mónica Beatriz Pereyra, una de las dos referentes del comedor Ubuntu Ferri, atraviesa un cuadro de salud severo vinculado a lupus autoinmune, crisis reumatoidea y múltiples hernias de disco. En los últimos meses, la patología se agravó con pinzamientos del nervio ciático, dolor crónico permanente y pérdida de movilidad.

Según explicó, el consumo prolongado de analgésicos y corticoides generó complicaciones adicionales, entre ellas fallas renal y hepática. El equipo médico indicó una cirugía cervical como única alternativa para detener el deterioro y aliviar el dolor.

Costos y plazos

La intervención fue presupuestada en $5.500.000 por el profesional tratante. El monto fue informado en diciembre y debe reunirse antes del 10 de febrero, fecha límite para evitar una actualización del costo. Hasta el momento, Pereyra logró reunir $1.200.000 mediante rifas y aportes solidarios, cifra insuficiente para cubrir la operación.

Cobertura médica y gastos de bolsillo

Pereyra cuenta con PAMI, pero indicó que la cobertura no alcanza para afrontar la intervención ni la totalidad de la medicación requerida. Actualmente, sólo recibe dos medicamentos, mientras que el resto debe abonarlos de forma particular, en muchos casos al 50%. Además, los tratamientos dejaron de aliviar el dolor y comenzaron a producir efectos adversos.

El impacto en el comedor Ubuntu Ferri

El comedor Ubuntu Ferri funciona en la localidad de Ferri y brinda 240 platos de comida por día. El espacio se sostiene exclusivamente con aportes solidarios desde octubre de 2023, cuando dejó de recibir insumos de programas estatales. Aun así, nunca interrumpió su actividad, ni siquiera durante la pandemia.

Servicios educativos y sociales

Además de la alimentación, el comedor desarrolla:

  • Apoyo escolar para nivel primario y secundario.

  • Acceso a una base informática con internet.

  • Biblioteca comunitaria.

  • Entrega anual de útiles, mochilas y guardapolvos.

  • Ropero solidario permanente.

  • Cursos y talleres para la comunidad.

Gran parte de estas tareas recaen directamente en Pereyra, lo que hoy resulta inviable por su estado de salud.

Cómo colaborar

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria a nombre de Mónica Beatriz Pereyra en Banco Santander.

  • Alias: RELATA.PONCHO.CATRE

Los aportes están destinados a cubrir el costo de la cirugía y permitir la continuidad de su labor.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD