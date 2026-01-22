Mónica Beatriz Pereyra, una de las dos referentes del comedor Ubuntu Ferri, atraviesa un cuadro de salud severo vinculado a lupus autoinmune, crisis reumatoidea y múltiples hernias de disco. En los últimos meses, la patología se agravó con pinzamientos del nervio ciático, dolor crónico permanente y pérdida de movilidad.

Según explicó, el consumo prolongado de analgésicos y corticoides generó complicaciones adicionales, entre ellas fallas renal y hepática. El equipo médico indicó una cirugía cervical como única alternativa para detener el deterioro y aliviar el dolor.

Costos y plazos

La intervención fue presupuestada en $5.500.000 por el profesional tratante. El monto fue informado en diciembre y debe reunirse antes del 10 de febrero, fecha límite para evitar una actualización del costo. Hasta el momento, Pereyra logró reunir $1.200.000 mediante rifas y aportes solidarios, cifra insuficiente para cubrir la operación.

Cobertura médica y gastos de bolsillo

Pereyra cuenta con PAMI, pero indicó que la cobertura no alcanza para afrontar la intervención ni la totalidad de la medicación requerida. Actualmente, sólo recibe dos medicamentos, mientras que el resto debe abonarlos de forma particular, en muchos casos al 50%. Además, los tratamientos dejaron de aliviar el dolor y comenzaron a producir efectos adversos.

El impacto en el comedor Ubuntu Ferri

El comedor Ubuntu Ferri funciona en la localidad de Ferri y brinda 240 platos de comida por día. El espacio se sostiene exclusivamente con aportes solidarios desde octubre de 2023, cuando dejó de recibir insumos de programas estatales. Aun así, nunca interrumpió su actividad, ni siquiera durante la pandemia.

Servicios educativos y sociales

Además de la alimentación, el comedor desarrolla:

Apoyo escolar para nivel primario y secundario.

Acceso a una base informática con internet.

Biblioteca comunitaria.

Entrega anual de útiles, mochilas y guardapolvos.

Ropero solidario permanente.

Cursos y talleres para la comunidad.

Gran parte de estas tareas recaen directamente en Pereyra, lo que hoy resulta inviable por su estado de salud.

Cómo colaborar

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de una cuenta bancaria a nombre de Mónica Beatriz Pereyra en Banco Santander.

Alias: RELATA.PONCHO.CATRE

Los aportes están destinados a cubrir el costo de la cirugía y permitir la continuidad de su labor.