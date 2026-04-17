Día Mundial del Malbec: conocé las actividades previstas en Neuquén

La provincia del Neuquén celebrará este viernes 17 de abril el Día Mundial del Malbec con una nutrida agenda de actividades en distintas localidades, en el marco de la segunda edición de la Noche de las Vinotecas, una propuesta de alcance nacional que invita a redescubrir la cepa emblema del país a través de degustaciones, experiencias gastronómicas y espectáculos.

En la ciudad de Neuquén, cinco vinotecas se sumarán a la iniciativa con programaciones especiales. Casa León ofrecerá su clásico bodegón con menú a la carta, una copa de Malbec de cortesía de Bodega Schroeder y promociones en etiquetas seleccionadas. Por su parte, Vino a tu Casa organizará degustaciones de vinos Malbec de bodegas de Neuquén, Río Negro y La Pampa, acompañadas por charlas a cargo de sus representantes en dos turnos.

Cuáles son las propuestas de la segunda edición de La Noche de las Vinotecas

La segunda edición de La Noche de las Vinotecas llega a Neuquén

En tanto, Sabores Selectos llevará adelante una degustación guiada por la sommelier Claudia Battias, con vinos de cinco bodegas y una propuesta gastronómica que incluirá quesos, sándwiches y postres, además de la presentación del libro Terroir de la Patagonia. A su vez, La Estación Vinoteca ofrecerá una cata guiada con tabla de fiambres y quesos, mientras que Vinancio se sumará con descuentos en etiquetas seleccionadas de Malbec.

Como parte de la propuesta, la subsecretaría de Turismo de la provincia junto a Neuquentur impulsarán un Wine Tour nocturno que recorrerá tres vinotecas de la capital neuquina. La actividad se desarrollará de 19 a 22, contará con transporte incluido y tendrá cupos limitados para 19 personas.

El circuito comenzará en Sabores Selectos, continuará en Casa León con una degustación de Malbec acompañada por empanada de cordero —con opción vegetariana— y finalizará en La Estación, donde un sommelier guiará la cata de cierre. El valor de la experiencia será de 30.000 pesos por persona, con inscripción previa y pago anticipado.

Las celebraciones también se replicarán en otras localidades de la provincia. En Cutral Co, la vinoteca Dionysio Tienda de Vinos realizará una noche especial en el marco de su reinauguración, con propuestas que combinarán vinos, gastronomía, chocolates, show de ilusionismo y música en vivo, además de promociones exclusivas.

En Caviahue, Barrica Gerald ofrecerá una edición temática dedicada al Malbec con etiquetas destacadas, gastronomía, DJ en vivo, happy hour y descuentos. En tanto, en San Martín de los Andes, Wine Fi Patagonia presentará una degustación por terroir con maridaje argentino.

Día Mundial del Malbec la provincia de Neuquén impulsa a celebrar la variedad insignia de la Argentina

El sábado 18 de abril, en Centenario, tendrá lugar “La Noche de Bodegas” en el Casino Magic, con degustación libre, gastronomía y espectáculos musicales. Finalmente, en Senillosa, la Bodega Impasse abrirá sus puertas en una experiencia de preapertura que incluirá degustación guiada al atardecer y propuesta gastronómica.

Con esta agenda, Neuquén continúa consolidándose como un destino emergente dentro del turismo enológico, con propuestas que ponen en valor la producción regional y refuerzan la identidad del Malbec como símbolo de la vitivinicultura argentina.

Por qué el malbec es la variedad insignia de la Argentina

Según datos del último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Malbec se mantiene como la variedad insignia del país, con una superficie de cultivo liderada ampliamente por Mendoza, que concentra el 84,8%, seguida por San Juan (5,8%), Salta (3,8%) y La Rioja (2,1%). Neuquén se ubica en el quinto lugar, con el 1,2% del total.

Con una producción que supera los 28 mil quintales, la provincia se posiciona como uno de los polos vitivinícolas más dinámicos de la Patagonia. Sus condiciones climáticas —días soleados, noches frescas y baja humedad— permiten obtener vinos de perfil distintivo, caracterizados por su equilibrio, intensidad aromática y elegancia.

Este crecimiento se ve reflejado en el desarrollo de bodegas como Bodega Malma, Del Fin del Mundo, NQN, Familia Schroeder, Secreto Patagónico, Mabellini Wines, Fincas del Limay, Des de la Torre y Del Añelo, entre otras, muchas de ellas ubicadas en cercanías de la capital e integradas al denominado Camino del Vino.