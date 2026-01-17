Un voraz incendio se desató en las últimas horas de la tarde de este sábado en el barrio Obrero de la ciudad de Cipolletti y causó la destrucción casi total de una vivienda ubicada en el sector.

Según relataron testigos, las llamas avanzaron con rapidez y generaron preocupación entre los habitantes de la zona por el riesgo de propagación hacia otras casas cercanas.

La reacción inmediata de los vecinos

Vecinos de varias cuadras del barrio Obrero y de un sector cercano de un barrio nuevo fueron los primeros en intervenir. Con baldes y mangueras, intentaron contener el fuego hasta la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, esta acción solidaria fue clave para evitar que el incendio alcanzara viviendas linderas y se produjeran daños mayores.

Intervención de Bomberos Voluntarios

Minutos después del inicio del siniestro, dotaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti acudieron al lugar y trabajaron intensamente para extinguir el foco ígneo.

Daños materiales y estado de las personas

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales, ya que el fuego consumió prácticamente toda la vivienda afectada.

Investigación sobre las causas del incendio

Por el momento, se desconocen los motivos que originaron el incendio en el barrio Obrero. Desde los organismos competentes indicaron que se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer si hubo fallas eléctricas u otro factor desencadenante.