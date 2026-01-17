En el marco del operativo Verano 2026, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó controles en 39 puntos estratégicos de rutas nacionales y provinciales. Entre el 1 y el 15 de enero se fiscalizaron 231.962 vehículos, lo que derivó en 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente.

El alcohol al volante volvió a encabezar el ranking de sanciones: 966 conductores fueron detectados con alcoholemia positiva, una de las principales causas de siniestros viales graves.

Casos extremos de alcoholemia

El informe oficial destacó situaciones de ebriedad severa al volante. El caso más grave se registró en General Güemes, Salta, donde un motociclista arrojó una medición superior a 3 g/l, por encima del límite máximo de los dispositivos de control.

Otros registros elevados se detectaron en:

Gualeguaychú, Entre Ríos: 2,84 g/l

Ruta Nacional 12, Misiones: 2,71 g/l

Desde la ANSV señalaron que estos niveles representan un riesgo crítico para la seguridad vial y para terceros.

Infracciones más frecuentes en rutas nacionales

Además del alcohol al volante, los agentes constataron un alto nivel de incumplimiento en requisitos básicos para circular:

RTO/VTV: 838 infracciones por no contar con la revisión técnica obligatoria.

Falta de documentación obligatoria: 586 actas.

No uso del cinturón de seguridad: 586 sanciones.

Patentes: 372 conductores circulaban con patentes tapadas o inexistentes.

Maniobras de riesgo extremo

Se labraron 30 actas por el uso indebido de la banquina, una práctica que los inspectores calificaron como de alto riesgo, especialmente en contextos de tránsito intenso por vacaciones.

Balance oficial de la ANSV

Categoría Cifra registrada Vehículos controlados 231.962 Sanciones totales 5.085 Alcoholemias positivas 966 Falta de RTO/VTV 838 No uso de cinturón 586

Fiscalizaciones al transporte de carga y pasajeros

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) realizó controles específicos al transporte profesional. Se inspeccionaron 46.731 vehículos, entre ellos 30.460 camiones y 16.271 colectivos.

Como resultado, se labraron 1.019 actas de infracción y se retuvieron 116 unidades —87 camiones y 29 micros— por no cumplir con las condiciones de seguridad o documentación exigidas.