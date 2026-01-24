El incendio que asoló a la localidad de Epuyén, en la comarca andina, provocó graves pérdidas materiales: viviendas, animales y galpones fueron destruidos por el fuego. Entre las personas afectadas se encuentran Fernando Esviza y Laura Ghilardini, ex vecinos de Villa La Angostura, quienes perdieron la totalidad de sus pertenencias.

Con el objetivo de brindar apoyo económico y acompañamiento, este sábado 24 de enero se llevará adelante un festival solidario en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, a partir de las 20.

Música en vivo y artistas locales

La propuesta cultural contará con la participación del grupo Doppelganger Jazz, referente del jazz regional, y de Los Olvidaos, banda que representará al folclore angosturense. La iniciativa busca combinar música en vivo con un espacio de encuentro comunitario y solidaridad.

El evento tendrá una entrada contribución de $10.000, destinada íntegramente a colaborar con Fernando Esviza y Laura Ghilardini en el proceso de recuperación tras el incendio en Epuyén. Desde la organización adelantaron que habrá sorpresas durante la noche, además de baile y actividades para el público presente.

Un encuentro abierto a la comunidad

El festival está pensado como una actividad abierta, orientada a vecinos y vecinas de Villa La Angostura y localidades cercanas que deseen sumarse con un aporte solidario y participar de una propuesta cultural con fines benéficos.