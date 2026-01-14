Fuego descontrolado: Epuyén declaró el estado de catástrofe

Los incendios forestales que se desataron hace días en una buena parte de la región patagónica de nuestro país no dan tregua. Si bien es cierto que en algunos lugares han sido controlados, todavía permanecen focos activos en ciertos puntos del territorio, sobre todo en la zona cordillerana de la provincia del Chubut.



En este contexto, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe en la localidad, al menos, hasta junio del corriente año.



La ordenanza número 1388/2026 promulgada por el cuerpo deliberativo establece la Emergencia Ígnea, Ambiental, Sanitaria, Económica, Social, Turística y Habitacional.



Cabe destacar que dicha resolución de los ediles, la cual fue aprobada por unanimidad, responde al feroz incendio que se desató en la zona hace alrededor de 10 días, el cual arrasó no solamente con miles de hectáreas de bosques nativos, sino que además provocó la muerte de animales, la destrucción de viviendas y la evacuación de quienes permanecían en el lugar, provocando un impacto negativo para el movimiento turístico.



La ordenanza promulgada le otorga facultades al intendente de la localidad, José Contreras para que pueda realizar gestiones en materia de asistencia económica, tanto al Gobierno provincial como al Ejecutivo nacional.

