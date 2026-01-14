En un escenario de mayor fiscalización vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) alertó sobre el crecimiento de una infracción considerada grave: circular sin chapa patente o con el dominio adulterado.

Durante 2025, los operativos realizados en rutas y autopistas de todo el país detectaron y sancionaron a 7.235 conductores por esta falta.

Según explicaron desde el organismo nacional, la medida apunta a reforzar la seguridad vial y la trazabilidad de los vehículos, claves ante siniestros viales y delitos.

¿Cuánto cuesta la multa por circular sin patente en 2026?

La normativa vigente establece que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolques, deben portar sus patentes visibles, legibles y sin modificaciones.

Multa económica

La sanción puede alcanzar hasta $1.800.000 ,

El monto final depende de la jurisdicción donde se cometa la infracción.

Además de la multa, los agentes están habilitados a impedir la continuidad de la marcha hasta que la situación sea regularizada.

Fin del faltante de chapas: ya no hay excusas

En septiembre de 2025, el Gobierno Nacional anunció la normalización total en la provisión de chapas metálicas, luego de meses de demoras en la entrega.

Con la distribución regularizada a través de la DNRPA, las autoridades remarcan que ya no existen motivos administrativos para circular sin la identificación correspondiente.

La única excepción permitida

Solo se admite el uso de patente provisoria de papel oficial en casos de robo, hurto, pérdida y deterioro de la chapa.

Este permiso tiene una validez máxima de 60 días. Cumplido ese plazo, el vehículo debe contar obligatoriamente con la placa definitiva.

Placas provisorias.

Desde la ANSV subrayaron que circular sin dominio no es una falta menor. “Circular sin patente vulnera las reglas básicas de convivencia vial e impide la identificación ante siniestros o delitos”, indicaron fuentes del organismo.

Muchos de los casos detectados corresponden a conductores que retiran u ocultan deliberadamente las chapas para evadir fotomultas por exceso de velocidad. En estos escenarios, los controles suelen ser más estrictos.