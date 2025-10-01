Ricky Montaner reaccionó a los rumores de infidelidad de Stefi Roitman con Nico Furtado

En los últimos días, Ricky Montaner quedó en el centro de la atención mediática luego de que comenzara a circular una explosiva versión que vinculaba a su esposa, Stefi Roitman, con el actor uruguayo Nicolás Furtado. La supuesta infidelidad fue relatada por una joven argentina que vive en España y que aseguró haber visto a la actriz junto al protagonista de El Marginal en Madrid, lo que desató una ola de rumores.

Según contó esta testigo, Stefi Roitman y Nicolás Furtado salieron del mismo edificio un domingo por la noche. Ella relató que la actriz caminó rápidamente por la calle hasta que notó que estaba siendo filmada. En ese momento, aceleró el paso e ingresó a una pastelería con el fin de desviar la atención. El relato y el video compartido en TikTok alimentaron aún más las especulaciones.

En una entrevista posterior, la misma joven sostuvo que la situación era llamativa porque en esa calle de Madrid solo hay edificios de departamentos, lo que reforzó la sospecha de que Stefi Roitman y Furtado podrían haber estado juntos en un ámbito más privado. Además, agregó detalles que despertaron aún más comentarios en redes, como que la actriz se veía “despeinada” y con el pelo húmedo.

Frente a estas versiones, Stefi Roitman optó por el silencio. No dio declaraciones públicas ni aclaró la situación, algo que generó interpretaciones divididas entre los seguidores. Sin embargo, Ricky Montaner sí tomó una decisión y lo hizo de manera contundente: en lugar de dar explicaciones, eligió mostrar cómo está su relación a través de una imagen.

El cantante compartió en Instagram una postal junto a Stefi Roitman en el estadio del Inter Miami. En la foto, ella luce la camiseta del equipo de Lionel Messi y aparece sonriente, mientras que él la abraza y mira a cámara. La publicación no llevaba texto, pero fue leída como una clara respuesta a los rumores.

Desde que se casaron en 2022, Ricky Montaner y Stefi Roitman enfrentaron varias versiones de crisis. Sin embargo, ambos sostienen que las veces en que se muestran distanciados se deben a sus agendas laborales, y no a problemas de pareja. La estrategia siempre fue la misma: minimizar las especulaciones y seguir adelante.

Mientras tanto, Nicolás Furtado prefirió no pronunciarse sobre el tema. El actor uruguayo continuó con sus compromisos profesionales y se mantuvo al margen del escándalo, aunque su nombre sigue asociado al episodio que provocó todo el revuelo.

De esta manera, Ricky Montaner dejó en claro que su matrimonio con Stefi Roitman se mantiene sólido, a pesar de los rumores que la vinculan con Nicolás Furtado. Con un simple gesto en redes sociales, reafirmó que su historia de amor sigue en pie.