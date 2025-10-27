La reina del maquillaje de Halloween enseña cómo crear terror con arte

La maquilladora y creadora de contenido Naymibel López, conocida en redes como @lifebynayy, fue la invitada de la semana del programa "Tres son Multitud", emitido por Versus Stream, donde habló sobre sus inicios profesionales, su llegada a la Argentina y su pasión por el arte del maquillaje.

Durante la entrevista, la artista compartió anécdotas sobre su infancia en Venezuela y explicó el origen de su nombre: una combinación entre los de sus padres, Nayobi y Misael. “Es una costumbre muy venezolana eso de mezclar un poco de mamá, un poco de papá”, contó entre risas. Con apenas 22 años, Naymibel cuenta con siete años de experiencia en maquillaje profesional. “En Venezuela es cultural que desde chicas aprendamos a peinarnos y maquillarnos, así que arranqué muy joven”, explicó.

La artista también habló sobre su adaptación a la estética argentina y cómo el público local fue incorporando de a poco los looks más coloridos y atrevidos. “Al principio me pedían maquillajes muy suaves, pero ahora se animan mucho más: verdes, azules, morado. Eso me encanta”, dijo.

En el marco de la charla sobre Halloween, Naymibel realizó en vivo una demostración de maquillaje artístico, enseñando cómo crear sangre falsa casera con productos simples como sombras, serum facial y gel para el cabello. “Lo bueno es que realmente se puede hacer con cosas que tenés en tu casa”, explicó mientras mostraba paso a paso el proceso. La maquilladora adelantó además que este año celebrará la fecha disfrazada de vampira, fiel a su estilo gótico y detallista. “Voy a hacerlo con sangre, colmillos y mucho rojo; me fascina Halloween, es mi fiesta favorita”, finalizó.