Este domingo se jugarán en siete zonas los partidos de ida de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, mientras que un grupo arrancará la final, del certamen que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por la región Patagonia las definiciones arrancarán con encuentros que tendrá por escenarios a Cipolletti y Comodoro Rivadavia, buscando los dos finalistas de la región más austral de la competencia. En choque de equipos de la Liga Deportiva Confluencia, en Naciones Unidas y 15 Bis en zona de Chacras, La Amistad será local de Deportivo Roca desde las 19, con colegiados de Bahía Blanca que dirigen por la Liga de Coronel Dorrego, será el porteño Kevin Bustos, los asistentes serán Braian Romero Coronel y Felipe Zonco y cuatro árbitro Lucas De Diosa.

En tanto, en el macrocentro de Comodoro Rivadavia, en el barrio Nueve de Julio, en La Madriguera, Jorge Newbery será local de Bóxing Club de Río Gallegos a partir de las 17 con control de Danilo Ariel Viola de la Liga Rionegrina con asiento en Viedma.

Final

Por la Zona Norte, arrancará la única final del fin de semana, en San Miguel de Tucumán, jugarán Tucumán Central ante los jujeños de Talleres de Perico, serie que se va a definir el la ciudad tabacalera.

El Resto

Las otras seis zonas en las que esta distribuido el país, tendrá estos partidos, jugarán por la Zona Pampeana Norte, Escobar F.C. (Ing. Maschwitz) vs. Unidos (Lisandro Olmos) y Colón (Chivilcoy) vs. Villa Belgrano (Junin).

En tanto, por la Pampeana Sur lo harán, Racing (Olavarría) vs. Atlético Villa Gesell y Atlético Ayacucho vs. Ferro Carril Oeste (General Pico, La Pampa), por la Centro, Vélez Sarsfield (San Ramón) vs. Central Argentino (La Banda), en choque de equipos de Santiago del Estero y 9 de Julio (Morteros) vs. General Paz Juniors (Córdoba), en duelo de cordobeses.

La Cuyo tendrá los cruces entre, Fundación Amigos por el Deporte (FADep) (Russell, Mendoza vs. Unión (Villa Krause de San Juan) y Sportivo Estudiantes (San Luis) vs. Huracán (San Rafael).

La Litoral Norte se medirán, duelo de chaqueños entre, Defensores (Puerto Vilelas) y Sportivo Cultural (Juan José Castelli) y dos históricos del ascenso del interior, Guaraní Antonio Franco (Posadas, Misiones) vs. Deportivo Mandiyú (Corrientes capital).

Finalmente en la Litoral Sur, los cruces serán, Sanjustino (San Justo, Santa Fe) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Riosa) y Sportivo Ben Hur (Rafaela) vs. P.S.M. Fútbol (Puerto General San Martín, Departamento de San Lorenzo en el Gran Rosario en Santa Fe).