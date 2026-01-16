A días de cumplir los 24 años de edad, la cipoleña Yuliana Sanabria estampó su firma esta semana con Boca Juniors para seguir con su carrera profesional tras consagrarse bicampeona en Newell’s Old Boys de Rosario.

Surgida deportivamente de la Escuelita barrial “San Lorenzo del Mapu” de Cipolletti, la delantera rionegrina lleva a una dilatada trayectoria dentro del fútbol femenino que se comenzó a gestar en 2024 con su estreno en primera división con la camiseta de Platense. En el club de Vicente López fue donde terminó de cumplir su etapa formativa, dio la vuelta olímpica en Reserva y llegó a la máxima categoría.

Desde el Calamar emigró a mediados de ese mismo año a la Súper Liga de Turquía. Beylerbeyi fue el club que mostró interés en la goleadora que se mantuvo en Europa durante un semestre y regresó al país para lucir la casaca de La Lepra con la que terminó de explotar.

Yuliana Sanabria fue goleadora y figura de un Newell's que en el 2025 lo ganó todo en el fútbol femenino.

Sanabria fue titular y figura del conjunto rosarino que se consagró en el Apertura y la Copa Federal durante el 2025. El Rojinegro inició la pasada temporada con un gran plantel que se fue desmembrando ante la falta de pago y el reclamo de las futbolistas, lo que de alguna manera fue anticipando esta sangría de valores.

La "Negra" Sanabria posa con la Copa Federal y el Apertura 2025, los dos títulos que sumó con la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario.

La cipoleña se despidió oficialmente de Newell’s el pasado 10 de enero y fue anunciada como nueva “Gladiadora” (así apodan a las Xeneizes) el jueves 15 con la firma de su contrato. Bajo las órdenes de Florencia Quiñones, uno de los clubes más representativos del fútbol femenino nacional inició los trabajos de preparación el lunes de la presente semana y la rionegrina terminó de acoplarse hoy.

Entre las particularidades del plantel está el espacio en donde concentra para trabajar, el renombrado predio de Ezeiza que es el mismo en donde cumple con las prácticas el plantel superior de caballeros, inferiores, y que transita a diario Juan Román Riquelme en su función de Presidente.

Sanabria firmó con Boca hasta el 31 de diciembre del 2026 y sueña con tener un gran año que la devuelva a la Selección Argentina, donde ya participó con edad de Sub20 y marcó presente en el certamen español de L’ Alcúdia

Sus raíces

Sanabria defendió al camiseta de "San Lorenzo del Mapu" en diferentes torneos regionales y en Mar del Plata. Juan Vázquez, su fundador, fue uno de los mentores del fútbol femenino en la ciudad y responsable de haberle dado espacio a muchas chicas, entre ellas la nueva goleadora de Boca que se terminó de formar en Platense.

Alumna de la "Escuela N° 283", Puerto Argentino, de Cipolletti, vuelve al barrio cada vez que la actividad deportiva se lo permite. Además, ha sido invitado a formar parte de diferentes charlas con niñas de la ciudad que se han sumado a la actividad y que ya le dan forma a los múltiples espacios que en la región se encuentran habilitados para la práctica de la disciplina.