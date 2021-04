Lucas Villanueva: "Me sorprendió mi rendimiento"

Lucas Villanueva tuvo un muy buen nivel en los siete partidos que lleva disputados Independiente tras el retorno del Torneo Federal de Básquet. Promedios de 24 puntos, 8.8 rebotes y 2.5 asistencias así lo certifican.

En la edición del día jueves, Villanueva pasó por “Grito Sagrado” de AM 550 y Canal 24/7 y habló de su actualidad y del momento del equipo dirigido por Marcelo Remolina.

“Se disfruta cuando las buenas actuaciones vienen con victorias. Me sorprendió mi rendimiento luego de un año parado. Tiene que ver con las actividades que estoy desarrollando fuera del básquet. Eso lleva a un equilibrio y hace que pueda disfrutar más”, comenzó comentando su actualidad personal.

Si bien aún es un jugador joven, Villanueva registra pasos por Jorge Newbery de Carmen de Patagones (club en el que se formó), Olimpo de Bahía Blanca, Atlético Tala, Ferrocarril de Concordia, Quilmes de Tres Arroyos y Sarmiento de Formosa, entre otros.

Al ser consultado sobre si la actual es su mejor versión dentro del básquet, afirmó: “Es relativo hablar de mi mejor versión. No es lo mismo mi juego a los 20 años, que en la actualidad, que ya estoy cercano a los 30. Uno tiene que ir adaptando el cuerpo. Ya no puedo hacer algunas cosas que hacía antes. Afortunadamente he estado en varios lados y he compartido equipo con jugadores de mucha experiencia y eso te da cabeza para saber cómo utilizar el cuerpo cuando no está preparado para algo”.

Esa experiencia lo constituye en uno de los referentes del equipo y, por consiguiente, debe contribuir al desarrollo de los jugadores más jóvenes: “En el club hay jugadores jóvenes y buenos. Eso habla muy bien de Independiente, incluso hay profesionales que son de la cantera del club. Los chicos son increíbles. Nos tratamos todos de la misma manera. Estamos muy contentos. Lo que hicieron en La Pampa, cuando tuvieron que saltar a la cancha, fue increíble. Demostraron que pueden jugar tranquilamente en Independiente”.

Además de estar en un muy buen momento deportivo, Lucas Villanueva está atravesando un momento de cambios en el plano personal. “Antes, luego de los partidos me costaba dormirme, por la adrenalina. Ahora, al día siguiente, me levanto temprano para ir a trabajar. El año pasado terminé el secundario y este año me anoté en la Universidad. Además de eso tengo una familia. Es todo un equilibrio, fuera del básquet, que me ayuda a estar bien, bien de la cabeza. Ahora hago otras cosas además de jugar”.

Al momento de hablar del equipo, el ala pivote señaló que “la virtud es que nos conocemos. Sabemos cómo se comporta cada uno”. Respecto a las cuestiones a mejorar, puntualizó: “Tuvimos que pulir el cierre de los partidos. A veces, el nerviosismo y las ganas de jugar se te vienen en contra. A Pérfora, en el debut, lo tuvimos dominado todo el partido y al final se lo llevaron ellos. Con Pico en La Pampa nos pasó lo mismo. Y a All Boys le ganamos con la mano milagrosa del “Negro” Almendra. Contra Alpachiri tampoco lo pudimos cerrar. Así que el desafío es estar concentrados y saber manejar los tiempos”.

Villanueva elude mencionar sus buenas actuaciones. Por ejemplo, la que tuvo el pasado 20 de marzo, cuando anotó 40 puntos ante All Boys: “Esos puntos que metí en La Pampa no hubieran servido de nada si no era por el triple del “Negro” Almendra. La cantidad de puntos es relativa, sino se gana, no ayudan al grupo.” La referencia tiene que ver con que la victoria en ese juego llegó a través de un triple de Pablo Almendra sobre la chicharra.

Refiriéndose a este Torneo Federal, lleno de postergaciones y reprogramaciones de partidos consideró: “es un torneo atípico en el cual se prioriza la salud. Nosotros los protagonistas somos los que tenemos que cuidar la competencia. Lo primordial es la salud”.

Para cerrar la entrevista, el estudiante de Seguridad e Higiene y flamante empleado de “Instalaciones Patagónicas” afirmó sentirse muy a gusto en Neuquén: “Ya tomamos la decisión de quedarnos acá. La ciudad tiene todo, y además, tiene tranquilidad. Junto a mi señora y mi hijo Bruno estamos muy felices acá. No creo que me mueva de este lugar”.

La agenda marca que los próximos compromisos de Independiente serán el 5 y 7 de mayo, con el doble choque ante Centenario y el 9 del mismo mes ante Pérfora.

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: