Caruso Lombardi: “La Selección tiene que ser Acuña y diez más”

Cada vez que habla, Ricardo Caruso Lombardi deja mucha tela para cortar. En la semana, dialogó con “Grito Sagrado” y dejó conceptos muy picantes. Analizó el presente del fútbol argentino y cerró con elogios para el zapalino Marcos Acuña.

La charla comenzó con el análisis de lo que ocurre en el fútbol argentino en general y el fútbol del interior en particular. Sin medias tintas, afirmó que “el que maneja la AFA es Pablo Toviggino. No sólo maneja el fútbol del interior, además es el tesorero y el que maneja el tema arbitral. No les importa nada. Ese es el problema grave que tenemos. El fútbol podría ser creíble, pero así es imposible”.

Haciendo referencia a lo que ocurre en el fútbol de ascenso relató: “Guemes (de Santiago del Estero) es el equipo de Toviggino. Hay árbitros que siempre andan dando vueltas con él. Mientras siga toda esta runfla vamos a tener problemas”.

Sin quedarse a mitad de camino, comentó también que: “Tapia está con su mundo, con la Selección. El problema es cuando jugás contra Barracas Central”. En ese sentido, indicó que la estructura del fútbol argentino, con gran cantidad de equipos en Primera A y la B Nacional, obedece a un mecanismo para “asegurarse votantes”.

Respecto a su situación particular, señaló: “Hoy estoy proscripto y prohibido en el fútbol argentino. El presidente y Toviggino hacen lo imposible para que yo no agarre ningún club. Tuve que rescindir con Belgrano de Córdoba porque no me dejan entrar a la cancha”.

Ya analizando el desempeño de la Selección en la Copa América, opinó: “No entusiasma. Hace un gol y se defiende. No se llega al área rival, los segundos tiempos los domina el rival. No me gusta. Igualmente, estamos en un momento para sumar. Si nos ponemos todos a restar no le hacemos bien a la Selección. Hay que dejarla tranquila, sola”. Respecto del sueño de ganar la Copa América, dijo: “somos candidatos porque el resto son bastante flojos”.

Para cerrar, tuvo conceptos elogiosos para con el zapalino Marcos Acuña. “La Selección tiene que ser Acuña y diez más. No puede faltar. Incluso, por encima de Messi. Es un pistón en el lado izquierdo. Para mi es Acuña y diez más”.