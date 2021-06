Schwartzman no pudo ante el inoxidable Rafa Nadal

Diego Schwartzman, que se metió por quinta vez en su carrera en los cuartos de final de un Grand Slam, no pudo frente al español Rafael Nadal, 13 veces ganador de ese certamen y considerado el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo. El ‘Peque’ se midió doce veces ante Nadal y sólo le ganó en una ocasión, el año pasado en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que entre las 10 derrotas sobresalen dos en Roland Garros, en los cuartos de final de 2018 y el año pasado en semifinales.

El primer set finalizó 6-3 a favor de Rafa, con un juego sólido y contundente por parte del español. El argentino, 10º en el ranking mundial, jugó la primera parte de igual a igual y se mantuvo en la pelea hasta el séptimo game, luego de recuperar su servicio y sacar 3-4. Pero el buen momento duró poco, ya que Rafa (3º) volvió a quebrar en el siguiente juego, para luego cerrarlo a su favor sin problemas. El Peque estuvo en partido los primeros seis games, pero tras el quiebre del español falló en los puntos importantes para evitar que se aleje en el marcador. El set duró 45 minutos en los que se vio un buen tenis por parte de ambos jugadores, pero sobre todo de Rafa.

El siguiente set fue más parejo y súper entretenido. Schwartzman reaccionó rápido ante la derrota del primero y logró ganar el segundo por 6-4 empatando el encuento (1-1). El argentino levantó el nivel y pudo incomodar al español que si bien se mantuvo siempre en partido, tuvo algunos errores que resultaron claves para que Peque obtenga el triunfo.

Durante el tercero ambos ajustaron sus saques y no permitieron break points. Rafa volvió a ser el Rafa del primer set, preciso y contundente pero del otro lado el Peque seguía dando pelea exhibiendo un buen juego que no le alcanzó para cerrar el set. El español se apropió del tercero y lo cerró 6-4. Schwartzman lo dejó todo pero no pudo ganarlo y empezó a sentir el desgaste físico.

El cuarto set fue completo para el español que desató la fiera y se propuso terminar el juego rápido para conseguir la clasificación a las instancias de semifinales en uno de sus torneos favoritos. Peque decayó y la exigencia física que había tenido le empezó a pasar factura ante un Rafa Nadal que culminó el partido siendo avasallante y quedándose con el set por 6-0 en un partido que fue parejo durante un buen tiempo, hasta que Rafa impuso su jerarquía y lo resolvió sin mayores inconvenientes.

De esta manera el español se metió a la instancia de semifinales por 14º vez en su carrera deportiva, y se enfrentará al ganador entre Djokovic y Berrettini, que jugarán desde las 20:00 en el último partido de la jornada.

Nadal dans l'adversité uD83DuDCA5



Diego Schwartzman est le premier joueur à prendre un set à Rafael Nadal depuis sa finale contre Dominic Thiem en 2019. C'est toutefois l'uD83CuDDEAuD83CuDDF8 qui a eu le dernier mot...



Retour sur le match uD83DuDCDDuD83DuDC47#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021

Podoroska, clasificó a semifinales en dobles del Roland Garros

Esta vez en dobles, repitió la instancia alcanzada en 2020 en singles e irá por más. Junto a la rumana Irina Begu, la rosarina venció a la dupla croata-estadounidense Petra Martic-Shelby Rogers 6-3, 4-6 y 6-2 y está a un paso de la final del Grand Slam parisino. El encuentro duró dos horas y diez minutos.

Con la posibilidad de haber alcanzado estar entre las cuatro mejores parejas del torneo, Nadia Podoroska saltará más de 60 puestos para estar Top 70 en el ranking de dobles. En singles, se ubica en el puesto 42°. En la siguiente instancia, la dupla argentino-rumana se encontrará con la pareja compuesta por la estadounidense Bethanie Mattek-Sands y la polaca Iga Swiatek.