Venden alfajores para llegar al Mundial

El sueño no es imposición para este equipo que trabaja duro, no solo con entrenamientos, sino también para lograr reunir el dinero necesario y ser parte de la máxima cita de waterpolo.

La competencia, que iba a desarrollarse en Buenos Aires, a fines de agosto, modificó la sede (por la cantidad de casos de coronavirus ) y fue trasladada a la ciudad de Praga, en República Checa. Con esta noticia los jugadores no sólo perdieron la localía, sino también la posibilidad de jugar frente a sus familiares.

La historia no quedó ahí, a esas malas noticias se les sumó la peor cuando les comunicaron que no iban a poder participar ya que no había presupuesto para el viaje.

La desazón sin dudas fue muy grande, pero lejos de conformarse con esta noticia, dos de los jugadores tuvieron una gran iniciativa para lograr reunir el dinero necesario. En Santa Fé, donde residen, empezaron a vender alfajores. La docena cuesta $400 y se los puede encontrar en distintos lugares de la capital trabajando duro para cumplir su sueño.si

El equipo se conforma por 14 jugadores más los entrenadores. Para poder viajar a la competencia, necesitan recaudar alrededor de 3000 dólares por jugador para afrontar el viaje.