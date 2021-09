Scaloni: "No se puede competir de esta manera"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la previa del cruce ante Brasil de este domingo. Dio detalles sobre el estado de Lionel Messi e indicios sobre cómo será la formación inicial.

Sobre el equipo que enfrentará a la "canarinha", sostuvo: "Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos". Sobre Messi, contó que "está bien". "Fue un susto, pero por suerte está bien. Confirmaremos su condición al 100% esta tarde, cuando hagamos trabajos de campo", agregó.

"Juegue quien juegue, Brasil siempre es un rival importante. Ellos vienen de una racha increíble, tienen jugadores de enorme calidad en todas las posiciones. Tomamos el partido con máxima exigencia, ante un equipo que ganó los siete partidos", destacó Scaloni, sobre el rival de este domingo.

Por otro lado, manifestó su opinión sobre el conflicto que se desató en la previa de las Eliminatorias porque los clubes europeos no querían ceder a los jugadores. "Después de esta fecha FIFA, habrá que tener una reunión o idea sobre lo que se va a hacer la próxima. No podemos seguir así, creo que no puede continuar. Esta fecha se ha jugado porque ha sido muy justo y la decisión se tomó al final y creo que para la próxima hay que tomar una decisión, creo que no se puede competir de esta manera", indicó.

"Me parece que la competición así no es buena. Si esto sigue, la competición no es igual. Ahora que estamos a tiempo para la siguiente fecha hay que tomar una postura clara e inflexible", completó.

Por último, el entrenador de la Albiceleste habló sobre la vuelta del público a los estadios. "Lo más lindo es que la gente pueda volver a la cancha para ver a la Selección, a sus ídolos. Después de haber ganado la Copa América no tuvimos casi acceso a la gente. Es un buen momento para que quienes vayan a la cancha tengan cerca a sus jugadores", cerró.

Argentina y Brasil se enfrentarán mañana domingo a las 16 horas de nuestro país, en el Arena Corinthians de San Pablo. El partido corresponde a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Qatar 2022.