Sergio Pereyra: “Creo que puedo dar más”

Un año extraordinario para el atleta neuquino Sergio Pereyra que cerró su año en España sacando el décimo puesto en la 'Salomon Ultra Pirineu". Un calendario ajustado en el viejo continente que Pereyra planificó para medirse con los mejores del mundo y no desentonó en las competencias.

Sergio, oriundo de Junín de los Andes, se juntó con sus amigos y planeó un calendario para competir afuera en este año. Sus resultados fueron muy buenos: Tercer puesto en la Val d’Aran by UTMB, décimo en la Ultra Pirineu, y el puesto 19 en la CCC del UTMB de Mont Blanc.

Para Pereyra, un competidor nato, los resultados no fueron los esperados ya que sabe que puede dar mucho más. El atleta dialogó con Grito Sagrado y expresó cómo se sintió con la experiencia europea.

“La primera que era la Val d’ Aran de 120 km, me sentí bien y creo que fue una de mis mejores carreras en Europa pero no lo veo como todo lo que he hecho, como un buen resultado. Creo que puedo dar más e ir más adelante pero no estoy conforme con el rendimiento que hice. Si muy contento con la gira y la experiencia que me suma un montón, pero asi mismo con el resultado no estoy contento, pero es por mí mismo. Pero no estoy conforme para nada”