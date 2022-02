La Amistad y un empate con sabor a triunfo

Jorge Newbery y La Amistad de Cipolletti empataron 1 a 1 en la ida de la final patagónica por el Torneo Regional Federal Amateur. Marcos Rilo abrió el marcador para el Lobo en la primera etapa y Fernando Fernández igualó para el visitante. Todo se definirá el próximo domingo en cancha de los cipoleños.

El conjunto de Gustavo Noto logró una igualdad fundamental de cara a la revancha, contra un rival complicado, un estadio repleto de hinchas y una presión muy grande por la importancia del encuentro.

Marcos Rilo abrió el marcador para Newbery a los 17 minutos del primer tiempo. El defensor aprovechó un rebote que dio el arquero luego de un cabezazo suyo y puso el 1 a 0, despertando la alegría de la gente del Lobo. El local dominó en gran parte de la primera parte e incluso parecía que podría haber anotado más goles para asegurar la victoria.

Sin embargo, en el segundo tiempo, La Amistad comenzó a hacer pie en la cancha, se adaptó mejor al partido y de a poco se fue haciendo protagonista. Mientras que Newbery intentó cuidar el resultado, que era corto.

Hasta que a los 33 minutos del complemento llegó el empate de la visita. El experimentado Fernando Fernández conectó un cabezazo de palomita tras un gran centro y empató el partido. Así, La Amistad supo aguantar el resultado hasta el final y se llevó un empate fundamental a casa.

Tras el partido, el goleador de los cipoleños, Fernando Fernández dialogó con Pasta de Campeón y admitió: “Es un resultado importante ante un equipo con grandes jugadores en una cancha hermosa para jugar. Quiero felicitar a la gente, en muy pocos lugares del interior se ve este marco y es muy lindo jugar así para nosotros”.

“En el segundo tiempo manejamos un poco más la pelota y pudimos convertir. Generalmente los centros van al nueve y se me dio por instinto. Es hermoso hacer un gol en una final pero no significa nada para nosotros porque ya tenemos que pensar en la próxima final. Creo que va a ser de la misma manera, se va a definir por detalles, se definen por esas cosas. Hoy el futbol son detalles, me parece que va a ser cerrado y tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos”, finalizó.

Así, el encuentro terminó en tablas y todo se definirá el domingo 13 en el Predio de La Amistad. Los cipoleños buscarán hacer historia como local para asegurar una final y mantener las ilusiones por el ascenso.

LOS GOLES: