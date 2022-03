Manu Urcera debuta en el TC Pick Up

Como es habitual, las TC Pick Up son sinónimo de espectáculo y adrenalina. Y no va a ser diferente este año: el Campeonato Shell 2022 tendrá la incorporación de nuevos pilotos que buscarán, sin dudas, arrebatarle la corona al actual y tricampeón de la categoría, Juan Pablo Gianini. Pero no será fácil, claro. El piloto de Salto demostró, año tras año, un gran potencial en su Ford Ranger. Y no cabe duda de que buscará mantenerlo.

El autódromo Roberto Mouras de La Plata será el escenario donde se llevará a cabo la primera fecha del año. Habrá, aproximadamente, 36 pilotos inscriptos. Algunos de los nombres nuevos que formarán parte de la gran categoría son José Manuel Urcera, Juan Martín Trucco, Juan Bautista De Benedictis, Ayrton Londero, entre otros.

De esta manera, el rionegrino Urcera suma su tercera categoría para el 2022. Este año ya acumula dos carreras en Turismo Carretera, y una en TN, venciendo en la primera fecha del certamen que se disputó en el Autódromo "Aldea Romana" de Bahía Blanca. Ahora, con su incorporación al TC Pick Up -manejará una Toyota Hilux antendida por el Larrauri Racing-, tendrá actividad prácticamente todos los fines de semana.

Será un fin de semana repleto de actividad en el Roberto Mouras, ya que se presentarán, además de las camionetas, el TC Mouras, el TC Pista Mouras, la Fórmula 3 Metropolitana, el Turismo 4000 Argentino, el ASM y la Copa Bora.

Además de Urcera, habrá varios regionales en pista. En el TC Mouras estarán Joaquín Ochoa, Fabrizio Benítez, Nicolás Montanari. En el TC Pista Mouras darán el presente Valentín Jara, Benjamín Ochoa y Juan María Nimo. En tanto, el la Copa Bora se presentará Roberto Corvalán.