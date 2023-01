Debuta el Bicampeón ante Atlético Tucumán

Con transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén Capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1 y RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias 90.7, Boca Juniors recibirá a Atlético Tucumán hoy domingo 29 a partir de las 21.30, en La Bombonera de Buenos Aires, por la primera fecha de la Liga Profesional 2023 en búsqueda de arrancar con el pie derecho el campeonato y, por el lado del equipo de La Ribera, dejar atrás la derrota contra Racing por la Supercopa Internacional. El árbitro del partido será el tandilense Jorge Baliño.

El Xeneize llegará al compromiso con el Decano tras haber caído 2-1 contra La Academia en Abu Dhabi (Facundo Roncaglia marcó para el cuadro azul y oro) y luego de no haber ganado ninguno de los dos amistosos en la pretemporada, donde igualó y no marcó goles contra Independiente de Avellaneda y Everton de Viña del Mar.

Para este encuentro, Hugo Benjamín Ibarra no podrá contar con Darío Benedetto (suspendido por cuatro fechas), Frank Fabra (convocado a la Selección de Colombia) y Luis Vázquez (con una molestia muscular). Por lo contrario, el formoseño recuperará a Sergio Romero en el arco y a Nicolás Figal en la zaga, dos bajas importantes que tuvo ante Racing en Emiratos Árabes. Además se anuncia el debut del paraguayo Bruno Valdez, una de las flamantes incorporaciones.

Por su parte, el Decano tucumano viene de salir quinto el torneo pasado y de ganar solo uno de los cinco amistosos que jugó durante la pretemporada. El cuadro que orienta Lucas Pusineri cayó 2-1 ante Universidad César Vallejo de Perú, empató 0-0 y ganó 5 a 4 en la definición de penales contra los uruguayos de Boston River. Luego igualó 2-2 y también se impuso por penales por 4 a 3 frente a Estudiantes de La Plata, luego empató con los bolivianos de Always Ready 1 a 1 y ganó le ganó por 3-1 sobre The Strongest de La Paz.

Probable formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori: Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia.

Horario: 21.30

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Jorge Baliño

Entre domingo y lunes además de Boca ante Atlético de Tucumán jugarán, el domingo 29, a las 17, Platense vs. Newell’s Old Boys de Rosario (árbitro: Nicolás Ramírez), 19.15, Racing Club de Avellaneda vs. Belgrano de Córdoba, a puertas cerradas (árbitro Darío Herrera), Colón de Santa Fe vs. Lanús (árbitro: Pablo Dóvalo) e Instituto Atlético Central Córdoba vs. Sarmiento de Junín (árbitro: Andrés Merlos)

El lunes 30 habrá tres partidos, a las 17.00 Barracas Central vs. Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza (árbitro: Pablo Echavarría), desde las 20 dos partidos, Banfield vs. Unión de Santa Fé y (árbitro, Silvio Trucco), Vélez Sarsfield vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (árbitro: Leandro Rey Hilfer).