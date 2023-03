Sigue el enfrentamiento entre la dirigencia y el relator

Un nuevo capítulo tiene el enfrentamiento entre la directiva de Boca Juniors y conocido relator Daniel Mollo. Hace una semana el periodista denunció que fue apretado por cuatro personas y echado de la cabina de transmisión de la Bombonera por sus críticas a la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Según explicó el periodista, una mujer y tres hombres se hicieron presentes en la zona de prensa del estadio y de mala manera lo "invitaron" a retirarse del lugar por "no estar alineado a la gestión actual".

De acuerdo al relato de Mollo, el hecho se produjo "un minuto antes de empezar la transmisión" y le generó "ganas de llorar", aunque decidió salir al aire de todas formas y relatar el partido ante Defensa y Justicia. "Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín (su barrio) vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años", dijo Mollo por Radio del Plata (AM 1030), mientras sonaba de fondo la cortina musical de la película El Padrino.

"No es fácil meterse en el partido, seguramente alguna palabra oficial tendremos en un rato para saber lo que pase en Boca hoy, y por qué se quiere torcer la opinión que uno quiere ejercer con libertad. La imagen de hoy (por este lunes), de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura. Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura", se descargó Mollo, compungido.

"Vinieron cuatro personas a la cabina, algunos con fea actitud, como mirándote por arriba, a decir que nos teníamos que ir. Pidieron que no podía hablar ningún opositor, quisieron armarnos el programa", sostuvo el relator

Desde la directiva de Boca Juniors en la semana se emitió un comunicado donde se aclaró que "por las obras en el estadio en la zona de Platea Meadia y cabinas fueron reasignados algunos espacios en el sector de pupitres y las nuevas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos”.

Sobre el tema Mollo, no fue nombrado en ningún momento. En concreto, el club amplió y aclaró en su comunicado: “Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones”.

Y se agregó que "una de las prioridades de esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, ha sido la permanente realización de obras en la Bombonera, para que continúe siendo un orgullo de Boca y un símbolo del fútbol argentino a nivel mundial. Bajo esa premisa de remodelación constante, se efectuaron trabajos en la platea media que contemplan una reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos.

Este domingo Boca perdió 1 a 0 ante Banfield en Peña y Arenales en el conurbano bonaerense y el relator no desaprovechó la oportunidad para criticar al técnico, los jugadores, y a la dirigencia por el actual momento en la Liga Profesional. Y en otro momento se acordó de Natalia, la mujer que lo increpó en la cabina. "Nati, Nati, yo voy a seguir diciendo la verdad. Te tendrías que preocupar porqué juega Boca, como juega. Si el arquero, es la figura, el equipo juega mal. Y no me voy alinear. Romero fue figura con último del campeonato, insisto Boca juega muy mal".