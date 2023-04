Villa se presentó a declarar, ¿juega esta noche?

En el medio de un clima tenso dentro del mundo Boca por los malos resultados, se le suma el inicio del juicio a Sebastián Villa por las denuncias de su ex pareja Daniela Cortés, en el que está imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” el jugador se presentó a las 10.30 a la audiencia para declarar, y se pone en duda su presencia en el cotejo de esta noche 21hs por Copa Libertadores.

A todos los problemas futbolísticos que tiene Boca, se le suma algo extra deportivo (y no nuevo) desde el lunes inició el juicio al colombiano quien está imputado por presunta violencia de género contra su ex pareja. El jugador de 26 años afronta una causa desde el 2020, que tendría resolución en los próximos días.

La presencia del acusado es obligatoria en todas las audiencias que se desarrollan en el Juzgado Correccional N°2 de Lomas de Zamora, por lo que hoy pidió ser el primero en declarar, antes de los testigos, así poder quedar liberado lo antes posible para poder estar en el encuentro de esta noche 21hs en La Bombonera ante Deportivo Pereira, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

La intensión el jugador es estar, a pesar de que no estuvo en la concentración de todo el plantel desde las 20hs del lunes, así mismo, Almirón lo tiene pensado como titular. Si la segunda audiencia termina cerca de las 16hs, el atacante podrá estar en la cita deportiva. No hay ninguna disposición que no le permita continuar trabajando con total normalidad, por lo podrá jugar esta noche.

El jugador de 26 años está siendo enjuiciado por la denuncia que radicó su ex pareja Daniela Cortés en 2020. Los delitos por los que se lo acusa prevén una pena de hasta seis años de prisión. Si bien no se hizo oficial, desde el Consejo de Fútbol de Boca, esperan el veredicto final para saber los pasos a seguir con el colombiano.