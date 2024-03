Echaron a un técnico de la Serie A por cabecear a un jugador rival

Una increíble situación que se hizo viral en la Serie A en el día de ayer dio como resultado la destitución de su responsable. Roberto D'Aversa, técnico del Lecce italiano, perdió la compostura al final del partido entre su equipo y el Hellas Verona y atacó al jugador rival Thomas Henry propinándole un cabezazo. La imagen se volvió viral, y luego de analizar la situación, hoy el club anunció que el entrenador fue despedido.

Lecce cayó 1-0 como visitante del Hellas Verona, en un partido importante por la permanencia en Serie A (ambos equipos se encuentran a uno y dos puntos de la zona roja respectivamente). Terminado el encuentro, varios jugadores empezaron a empujarse, momento en el que D'Aversa irrumpió, fue derecho hacia Henry y le dio un cabezazo que terminaría no sólo con él expulsado, sino que iba a costarle su puesto como entrenador.

uD83DuDFE0 OFICIAL | El Lecce anuncia que ha relevado de su cargo a Roberto D'Aversa por darle un cabezazo a Thomas Henry, delantero del Verona, tras el partido de ayer. pic.twitter.com/c8wlMcSP4i — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 11, 2024

Finalizado el encuentro, el agresor había dado una suerte de explicación en conferencia de prensa: “Fui al campo para impedir que mis futbolistas fueran expulsados. Había muchas provocaciones de los jugadores del Verona en los últimos minutos del partido y tras el pitazo final. No fue un gesto bonito, lo reconozco, no tiene disculpa y me expliqué con la gente del Verona. Pero no entré en el campo para hacer eso”, expresó D'Aversa sobre lo ocurrido.

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News uD83CuDDEEuD83CuDDF9 (@footitalia1) March 10, 2024

Por su parte, Henry, quien recibió la agresión, contestó a través de sus redes sociales. "Nada justificaba ni justificará nunca recibir un cabezazo cuando estás camino de los vestuarios. Contentos por llevarnos los tres puntos, eso si", fue el mensaje del delantero francés, que también fue expulsado tras el altercado con el técnico rival.

La noticia de la destitución de D'Aversa se dio en la mañana de hoy, con Lecce anunciándola a través de su cuenta de X: "Tras los acontecimientos del final del partido Lecce-Verona, el club anuncia el despido del técnico D’Aversa", fue el comunicado del club, que sumó su caída número 13 en 28 partidos y, con 25 puntos, está en la 15° posición a sólo tres lugares del último equipo que ocupa posiciones de descenso.