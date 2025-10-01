En la mañana de este miércoles, una parte de un edificio de 20 pisos ubicado en el Bronx, Nueva York, se derrumbó parcialmente, acumulando escombros en una esquina del inmueble. El incidente ocurrió pasadas las 8:00 y fue provocado por una explosión de gas en el pozo de un incinerador.

El departamento de bomberos de Nueva York informó que hasta el momento no se han reportado heridos tras el colapso, según precisó la agencia Associated Press. La emergencia se originó en un edificio que corresponde a una vivienda pública municipal, y se aguardaban comentarios oficiales de la Autoridad de Vivienda.

Momentos de tensión en Nueva York

Un video captado en el lugar muestra cómo la esquina del edificio quedó derrumbada desde la planta baja hasta el tejado, mientras una densa nube de polvo se elevaba sobre la estructura momentos después del incidente.

Derrumbe parcial en edificio del Bronx tras explosión.

El alcalde Eric Adams fue notificado de la situación y señaló que las autoridades continúan realizando una evaluación completa del estado del edificio. Por su parte, la Policía comunicó que “al llegar, los oficiales observaron un derrumbe parcial del edificio”.

Los pozos de incineración, que se usaban antiguamente para eliminar la basura en los edificios de la ciudad de Nueva York, fueron reemplazados en gran medida por compactadores que utilizan los mismos conductos. La explosión que provocó el derrumbe afectó específicamente uno de estos pozos en el inmueble afectado.