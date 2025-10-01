Neuquén se prepara para rugir con el Elite Motor Show: autos de lujo, drift y shows en vivo

La pasión por los fierros vuelve a encender motores en Neuquén. Este fin de semana, 4 y 5 de octubre, el Casino Magic será sede de la segunda edición del Elite Motor Show, un evento que reúne autos exóticos, competencias de drift y una propuesta pensada no solo para fanáticos del automovilismo, sino también para toda la familia. Ferraris, McLaren, BMW preparados para el show y vehículos de colección serán parte de la exhibición. Además, habrá demostraciones en pista que combinan velocidad, derrapes controlados y la posibilidad única de escuchar rugir motores de más de 600 caballos de fuerza.

“Lo que buscamos es que la gente viva una experiencia que pocas veces se ve en la Patagonia. No es solo mirar autos: es verlos de cerca, sacarse fotos y sentirlos rugir”, explicaron Juan Mansur y Mauricio Zawitski, organizadores del evento, en el programa "Tarde de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias.

El show contará con la participación de vehículos llegados de distintas provincias del país y de Chile, lo que promete una grilla de exhibiciones inédita en la región. El objetivo, remarcan los organizadores, es acercar este mundo a chicos, grandes y familias completas, replicando el éxito de la primera edición. Para quienes no puedan acceder al evento central, se prepararon actividades gratuitas: el jueves desde las 18 habrá exhibición de autos en el Monumento a San Martín, y el viernes una caravana recorrerá la ciudad de Neuquén.

Las entradas se pueden adquirir de manera online en experienciaelite.com o en forma presencial en Black Escabio (Salta 2, Neuquén), con opciones de pago en cuotas y packs familiares. El evento tendrá cuatro funciones distribuidas en ambos días: de 11 a 16 y de 16:30 a 21:30 horas. Además, el predio contará con food trucks y un espacio VIP mejorado respecto al año anterior. “Para nosotros esto no es solo un show de autos, es cumplir un sueño y compartirlo con la gente. Cada edición buscamos que sea una verdadera experiencia”, remarcaron los organizadores

Mira la entrevista completa: