En la ciudad de Trelew, un hombre que ya cumple condena por múltiples delitos se encuentra a la espera del veredicto en un juicio que lo acusa de abusar sexualmente de su prima cuando ella tenía apenas 13 años.

El imputado habría aprovechado la convivencia familiar para manosear a la adolescente, según indicaron las acusaciones. La defensa, sin embargo, negó categóricamente los hechos. Tras los alegatos finales, el juez pasó a deliberar y está previsto que anuncie su decisión al cierre de esta semana.

La fiscal a cargo, Débora Barrionuevo, destacó la dificultad de probar este tipo de delitos por la ausencia de testigos presenciales, pero solicitó que se tenga en cuenta que se trata de un caso de violencia de género sexual contra una niña.

El proceso judicial enfrentó múltiples retrasos, inicialmente por la dificultad para localizar al acusado, seguido de su ausencia en varias audiencias y la declaración de rebeldía. Finalmente, la investigación pudo concluir y avanzar hacia el debate oral, pese a nuevas complicaciones.

Veredicto por abuso sexual en Trelew.

Actualmente, el hombre cumple una condena por daños, lesiones, resistencia a la autoridad y tentativa de hurto. Durante el traslado a El Maitén para este juicio, intentó fugarse de la comisaría, lesionó a un policía e inició un incendio, lo que generó una causa adicional en su contra.

El veredicto sobre el delito de abuso sexual simple se conocerá este viernes, marcando un capítulo decisivo en este complejo caso judicial.