Un hombre de 40 años fue acusado este miércoles por agredir físicamente a un adolescente de 14 años durante una fiesta de cumpleaños de 15, realizada en un salón del barrio Confluencia. Según la acusación presentada en una audiencia de formulación de cargos, el adulto intentó ahorcar al menor y horas después lo golpeó con el puño en el rostro, causándole lesiones.

La audiencia tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Neuquén y estuvo a cargo del juez de garantías Marco Lupica Cristo. La asistente letrada Carolina Gutiérrez fue quien formalizó la acusación contra el imputado, identificado como C.N.P.L.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, los hechos ocurrieron la madrugada del 13 de abril pasado. Cerca de las 2, en el sector del baño del salón, y tras una breve conversación sobre deportes, el hombre tomó al adolescente del cuello y lo empujó contra un espejo, provocándole un golpe en la cabeza.

Horas más tarde, entre las 5:30 y las 6:30, el imputado volvió a cruzarse con el adolescente en el baño y nuevamente intentó agredirlo. El joven logró salir del lugar con ayuda de sus amigos y relató lo sucedido a la madre de la cumpleañera. En ese momento, mientras el menor conversaba con la mujer, el agresor se acercó sin mediar palabra y le dio un golpe de puño en el rostro, a la altura del pómulo izquierdo.

Prohibición de acercamiento

Gutiérrez imputó a C.N.P.L por el delito de lesiones leves en dos hechos, en concurso real y en carácter de autor. El abogado querellante, que representa a la víctima y su familia, adhirió a la formulación de cargos y solicitó medidas de protección.

El juez Lupica Cristo dio por formulados los cargos y aceptó el pedido de la querella: impuso una prohibición de acercamiento, contacto y comunicación entre el imputado y la víctima, su grupo familiar y de amigos por un plazo de cuatro meses.