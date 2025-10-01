Julieta Corroza: “Defendemos un modelo de gobierno que prioriza a la gente"

La candidata a senadora Julieta Corroza remarcó que la neuquinidad se refleja en la llegada de obras a cada rincón de la provincia. “Son rutas, escuelas y centros de salud que fortalecen la vida cotidiana de las familias”, señaló durante una recorrida de campaña.

Corroza sostuvo que es fundamental que la Provincia tenga representación en el Congreso para “defender este modelo de gobierno que se traduce en justicia, dignidad y orgullo de ser neuquinos”. En ese sentido, destacó la inauguración de centros asistenciales en distintas localidades.

“Este modelo de gobierno vino a terminar con las injusticias y con las escuelas tráiler”, afirmó. También resaltó las nuevas rutas provinciales y la infraestructura para clubes deportivos que permiten que los jóvenes crezcan con valores y en espacios de formación.

Los candidatos de La Neuquinidad llevarán estas propuestas al Congreso: Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset en Senadores, mientras que Karina Maureira y Joaquín Perren lo harán en Diputados. Entre sus ejes también figura el acompañamiento a la discapacidad y a los adultos mayores.

Durante la semana, Corroza subrayó la inversión histórica de la Provincia para revertir un déficit de infraestructura heredado, que ascendía a 4 mil millones de dólares. Llamó a no naturalizar la transformación diaria de Neuquén mediante obra pública.

“Esto no sucede en el resto del país, y es lo que define a la neuquinidad”, concluyó Corroza, quien recorrió barrios de la capital para dialogar con los vecinos y escuchar de primera mano el impacto de las obras en su vida cotidiana.