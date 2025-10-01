El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la controversia que involucra al diputado José Luis Espert, acusado de recibir presunto financiamiento del empresario Fred Machado, quien está señalado por vínculos con el narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa habitual, Adorni señaló que "es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data" y añadió que "si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará". Enfatizó además que "no hay cambio adicional con respecto a nada" en relación con este asunto.

Por otra parte, el vocero negó que exista alguna incompatibilidad entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ratificó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien solicitó "inmediatas" explicaciones sobre el caso.

La situación continúa en desarrollo y se espera que la justicia determine si corresponde avanzar con requerimientos formales para esclarecer el presunto financiamiento vinculado al narcotráfico.