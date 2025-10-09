La muerte de Miguel Ángel Russo conmovió profundamente al mundo del fútbol argentino y, en especial, a Boca Juniors, club donde dejó una huella imborrable y con el que conquistó la Copa Libertadores en 2007. Su fallecimiento ocurrió a los 69 años, en su casa, donde estaba en internación domiciliaria tras una recaída en su salud que lo mantuvo hospitalizado en semanas anteriores.

En el momento en que se confirmó la triste noticia, se disputaba un encuentro de Reserva entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba. La conmoción también alcanzó al plantel de la selección argentina en Miami, donde el DT Lionel Scaloni informó a sus jugadores tras recibir la noticia de Claudio Tapia.

Boca Juniors comunicó que el velatorio de Miguel Ángel Russo se realizará en el hall principal de La Bombonera, ubicado en Brandsen 805, el lugar que fue su casa profesional hasta sus últimos días y donde disfrutó de uno de sus grandes amores. Este espacio se convirtió en el escenario para que fanáticos, compañeros y figuras del fútbol le rindieran homenaje y le dieran el último adiós.

La repercusión de su fallecimiento trascendió las fronteras nacionales, con clubes de renombre mundial como Real Madrid, Barcelona y PSG, entre otros, que expresaron sus condolencias y destacaron el legado del entrenador en sus redes sociales. Su influencia como director técnico fue reconocida internacionalmente, reflejando el respeto que generó en el ambiente futbolístico.

El último partido de Russo como entrenador de Boca fue el 21 de septiembre frente a Central Córdoba. Desde su regreso al club a mediados de 2025, había enfrentado complicaciones de salud que finalmente derivaron en su internación domiciliaria y posterior fallecimiento.

En homenaje a Russo y por respeto a su memoria, el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y programado para el sábado 11 de octubre a las 14:30, fue postergado para una fecha a determinar.