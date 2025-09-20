Comenzaron los cuartos de final del Torneo Federal A de fútbol, y el Deportivo Rincón superó 2 a 1 a Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en el predio de ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces, en una instancias histórica no solo para el club, sino para todo el fútbol de Neuquén.

El León tiene enfrente nada menos que al mejor equipo del otro Nonagonal de la segunda ronda. El visitante cordobés juega con la posibilidad de empatar los dos cruces para avanzar, pero además de eso tiene en su formación nombres importantes.

El delantero Jorge Rossi y el mediocampista Enzo Avaro le demostraron ya a la formación que conduce Pablo Castro de su peligrosidad. Con las dificultades del sintético y las dimensiones del campo de juego, Sportivo San Francisco apostó a replegarse en su campo, no servir espacios y salir rápido de contra.

Aunque eso implicó tener poco la pelota, cedió iniciativa a un representante neuquino que ya a dado muestras que con poco consigue mucho. Un par de remates de media distancia provocaron buenas intervenciones de Santiago Roggero en el arco cordobés. Sebastián Jeldres fue uno de los más activos en esa faceta.

El primer tiempo se iba en tablas, hasta que la visita mordió el anzuelo en su propia área. Camilo Alassandria apoyó su mano contra Jeldres tras un envío aéreo muy largo y sin peligro, el delantero se dejó caer y el juez Juan Nebietti marcó el punto penal.

Ramón Villalba tomó la pelota, apuntó a un palo y marcó la primera diferencia para los petroleros, cambiando la inercia de esta llave que comenzó en tierras petroleras.

Mejor el visitante

En la segunda parte, Sportivo San Francisco creció, dejó la actitud pasiva y fue en búsqueda del empate. Objetivo que alcanzó a los 27 minutos por intermedio de Tomás Attis, de cabeza a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda. Gran salto y potente definición del delantero que dejó sin chances al arquero Alejandro Sánchez.

Fue el momento de los cordobeses en la ventosa tarde, lo dejaron pasar y comenzaron a sucederse los cambios. Unos de los que entró en el local fue Fernando Pettineroli. El zapalino se ubicó sobre la derecha y en la última de la tarde encaró el mano a mano, superó a Tomás Penessi y sacó el centro para que nuevamente Villalba empujara al gol definitivo, el de la victoria y la consagración para el atacante que viene en racha para el León, que ruge fuerte en este camino al ascenso.

Acciones del segundo tiempo

17:04 Final del partido. Ganó el Deportivo Rincón 2 a 1.

44 Minutos de ST gol del Deportivo Rincón. Villalba en posición de 9 para empujar la pelota lanzada por Pettineroli que ganó por la derecha.

27 Minutos del ST. Gol de Sportivo San Francisco, Attis. Tiro de esquina desde la izquierda, el delantero les ganó a todos y con un potente cabezazo superó al arquero Sánchez.

23 Minutos. Cambio en Rincón. Fernando Inda por Jeldres.

19 Minutos. Emiliano Bustos, asistente número 1, muy activo con la bandera en el ataque de San Francisco.

15 Minutos. Nueva llegada de Sportivo San Francisco. Attis por la izquierda, cabezazo bombeado que sale apenas ancho por el segundo palo. Peligrosa a favor del visitante.

12 Minutos. Se salva Rincón. Centro desde la derecha envivado por Jaime a la salida de un tiro libre para la cabeza de Alessandria, desviado.

11 Minutos. Cambio en Deportivo Rincón. Ingresó Fernando Pettineroli por Cervera.

9 Minutos. Expulsado el técnico de Sportivo San Francisco, Sergio Maza.

8 Minutos. Trámite diferente para este segundo tiempo. Aparecen los espacios, Sportivo se adelanta en el campo de juego. Ida y vuelta, falta profundidad, pero el trámite se vuelve entretenido.

4 Minutos del ST. Rincón perdió en mitad de cancha, salió el visitante de contra. Jugada anulada por offside. Dudosa. El local debe ajustar para no perder posesión saliendo desde el fondo, con espacios y de contra, el rival cordobés es peligroso.

16:14 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

45+1 Minutos. Gol de Rincón. Villalba de penal. Roggero adivinó el palo, pero la potencia del remate lo superó.

44 MInutos. Penal para Deportivo Rincón. Jeldres se deja caer en el área ante la embestida del marcador visitante. Un centro largo que pasaba desapercibido terminó en la pena máxima para los neuquinos.

27 Minutos. Remate de larga distancia de Jeldres para Rincón. Muy buena respuesta de Roggero en el arco de Sportivo.

24 Minutos. Sportivo parado de contra, aferrado a ese plan de juego. Recuperación y pase largo de Avaro para Rossi, la pelota le quedó larga por centímetros al delantero de los cordobeses. Terminó controlando el arquero Sánchez.

20 Minutos. Tiro de esquina alto desde la izquierda, lanzado por Jeldres para Rincón. Pico alto en el área por el sintético. Termina todo en un ramate desviado, pero pudo haber sido de peligro para el conjunto cordobés. El viento favorece a los neuquinos en este primer tiempo.

18 Minutos. Se repiten los pelotazos por parte del local. El visitante achica espacios y hace pie en mitad de cancha. Los arcos le empiezan a quedar lejos a ambos. Se levanta el viento en el interior neuquino.

8 Minutos. Remate de Villalba para Rincón, buena respuesta del arquero Roggero.

3 Minutos. Responde el Deportivo Rincón, pelota aérea, rebotes en el área visitante y el remate se termina yendo desviado.

1 Minuto. Jorge Rossi se escapó por la izquierda del ataque para Sportivo San Franscico, el remate del delantero se fue desviado. Hace pie rápido el rival cordobés.

15:04 Comenzó el partido.

Formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco, Germán Cervera; Sebastián Jeldrés y Ramón Villalba. DT: Pablo Castro.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. Dt: Sergio Maza.

La previa

Los objetivos primarios fueron cumplidos por parte del elenco de Rincón de los Sauces: mantener la categoría y Clasificar a la Copa Argentina. Ahora solo queda la gloria por parte del equipo que comanda Pablo Castro, que clasificó en la cuarta colocación del Nonagonal 1 de la Zona campeonato.

Luego del triunfo ante Costa Brava el pasado fin de semana. A ello sumar que sus delanteros cortaron la sequía de goles, siendo Ramón Villalba y Sebastián Jeldres los responsables de los tantos ante el elenco pampeano. Con relación a este partido, Castro no hará grandes modificaciones en el equipo, mantendría la línea de fondo ya afianzado, y el mediocampo con Moreno como principal 5. El tanto en el último partido, le daría la titularidad nuevamente a Jeldres junto a Villalba.

En frente estará el elenco de San Francisco, Córdoba, uno de los animadores de varias temporadas pasadas, y que llega como uno de los candidatos luego de terminar como líder del nonagonal B con 16 puntos. Si bien perdió en su último partido ante Sarmiento, presentó un equipo alternativo.

se abrió el arco para Villaba, y eso es bueno para el conjunto neuquino

El equipo cordobés, además fue uno de los protagonistas del Grupo C en la fase regular, y ocupa el 2do lugar de la general, por detrás de Bolívar.

Cabe destacar que producto del alerta meteorológico por fuertes vientos en el norte neuquino, la dirigencia del club provincial determinó que el cotejo se adelante un día ante el elenco de San Francisco, que tendrá el arbitraje de Juan Nebbietti de Rio Colorado, seguido por Emiliano Bustos y Danilo Viola como líneas. Franco Morón el cuarto árbitro.

La vuelta será el 28 de septiembre en Córdoba, sabiendo que si la serie queda igualada, la ventaja deportiva será para el equipo que mejor quedó ubicado en la clasificación es decir que el elenco neuquino necesita ganar la serie.

Convocados

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Ezequiel Lara, Nicolás Di bello, Ariel Páez, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Ávila, Carlos Esteves, Facundo Miguel, Edgardo Cano, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Federico Moreno, Ariel Correa, Fernando Petinerolli, Rodrigo Galdame, Ramón Villalba, Fernando Inda, Sebastián Jeldres, Germán Cervera. DT Pablo Castro.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero, Leandro Martina, Leandro Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Penessi, Camilo Alessandria, Guillermo Coceres, Tomás Nallim, Pablo Cortizo, David Franco, Jeremías Giménez, Mariano Sangristani, Matías Jaime, Elías Franceschi, Enzo Avalo, Tomás Attis, Jorge Rossi, Facundo Hang, Hernán Brylko, Alfio Lehmann. DT Sergio Maza