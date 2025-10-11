Lo Celso: “A este grupo lo caracteriza la competencia” 

Luego del triunfo de la Selección argentina ante Venezuela por 1-0, en el que marcó el única gol de la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, el mediocampista Giovani Lo Celso afirmó que lo más importante es que “la vara está muy alta”.

El volante aseguró que en el equipo de Lionel Scaloni, “nadie da una pelota por perdida”. y que todos saben que tienen “que dar el máximo para estar acá”.

Con un buen partido, que coronó con el única gol del triunfo argentino, Lo Celso arrancó el reportaje pospartido comentando estar “muy feliz por volver a marcar”.

Además, el volante del Real Betis español dijo que vestir la camiseta de la Selección “es lo más lindo” y analizó que el conjunto nacional hizo “un gran esfuerzo y un partido muy serio”, creando muchas situaciones de gol.

En cuanto al grupo que conforma el plantel de la Selección absoluta, el surgido en Rosario Central afirmó que “lo caracteriza la competencia”, que genera que todos los jugadores den “el máximo” para poder ser parte del seleccionado, algo que se corresponde con el pedido del entrenador Lionel Scaloni, quien solicita que “nadie baje la vara”.

Sobre las practicas previas al encuentro, el exjugador del Tottenham inglés comentó que se prepararon “de la mejor manera” y valoró la importancia de seguir sumando partidos, que permiten que “el grupo se afiance”.

Acerca de la próxima disputa de la Finalissima, que enfrentará al conjunto argentino con el vigente campeón de la Eurocopa, España, “Gio” afirmó que todavía falta mucho para ese partido y que actualmente se fijan en que el conjunto argentino siga “creciendo y afianzando la idea”.

Por último, Lo Celso se mostró dolido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, afirmó que afectó “a todo el mundo del fútbol porque dejó un legado muy grande en todos los clubes por los que pasó”, lo definió como una persona “muy querida” y le dedicó el gol.

Por su parte, y habiendo hecho su debut como titular en el elenco de Scaloni, el defensor Marcos Senesi, que no sufrió muchas inquietudes durante el partido ante Venezuela, se mostró “muy contento” por la “oportunidad de estar en la Selección”.

El central surgido en San Lorenzo afirmó que intenta “aprovecharlo al máximo” y que debe “seguir por este camino”, recordando que tuvo que tomar la decisión de rechazar a la Selección italiana hace algunos años y asegurando que eligió a Argentina, su país natal, “con el corazón y la cabeza”.

Sobre su actualidad, Senesi repitió que intenta disfrutar al máximo e intentar “aportar” lo posible, con el objetivo de “estar más seguido” en las convocatorias del seleccionado argentino.