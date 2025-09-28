La derrota de River ante Riestra en el Monumental fue la cuarta consecutiva en este tramo de la temporada para el olvido de Marcelo Gallardo y todos los hinchas que hicieron retrotraer a estadísticas negativas muy viejas.

Hacía 10 años que un plantel del Millonario no perdía cuatro partidos en serie. La negativa nómina incluye dos de Copa Libertadores ante el Palmeiras y el pobrísimo juego que protagonizó en cancha de Atlético Tucumán por el Clausura 2025.

La última vez de una cosa semejante se remonta al 2010, en momentos mucho menos ostentosos para el club en el pleno económico.

“Lo que menos pasa por mi cabeza es claudicar. Hay que salir de acá. Esto es una lección para todos". Marcelo Gallardo.

La tarde del hincha de River en el Monumental terminó de la peor manera y los silbidos después del pitazo final de Pablo Echavarría fueron generalizados.

"Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas a nuestros hinchas porque cuatro partidos perdidos no es bueno. Hay que hacerse cargo y esperar reacciones de todos", expresó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El próximo jueves deberá presentarse en cancha de Rosario Central por la Copa Argentina. Su rival, nada menos que Racing y el morbo por la novela de Maximiliano Salas, un delantero que terminó expulsado a falta de 10 minutos contra Riestra, pero que eso no lo inhabilitará para pisar el Gigante de Arroyito.

Autocrítico

El plantel se fue en silencio de la cancha, el técnico se hizo cargo de la situación y continuó con tono crítico ante los medios de prensa: "Hoy se iniciaba una semana importante para dar vuelta la página y no pudimos. Nos queda Racing para hacernos cargo de todo".

Siempre con una postura autocrítica, el DT explicó: "Me hago responsable que nos cuesta encontrar el equipo. Pero no me voy a entregar y seguiré buscando".

De cara a la eliminatoria con la Academia, es difícil que Enzo Pérez llegue recuperado de un corte en la rodilla que precisó de siete puntos de sutura después de la eliminación en Brasil por la Copa.