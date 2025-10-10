Brasil siempre es Brasil, más allá del mal andar de la Selección mayor a la que sumó también la histórica eliminación en la primera ronda del Mundial Sub 20 en Chile. Por eso la gira por Asia direccionaba todos los flashes sobre la figura del técnico Carlo Ancelotti y su equipo se despachó con un contundente 5 a 0 sobre Corea del Sur en la ciudad de Seúl.

Con la mira puesta en la próxima Copa del Mundo, Rodrigo y Estevao fueron los grandes protagonistas de la goleada, de la que también participó Vinicius señalando el último tanto en la madrugada del viernes.

Sin embargo, los grandes protagonistas del amistoso fueron sus compañeros del Real Madrid (Rodrigo) que marcó dos y del Chelsea (Estevao), quien también se anotó con un par. Con Neymar excluido de los planes actuales, el Scratch comienza a levantar y se genera el interrogante alrededor del actual futbolista del Santos.

Paraguay y Uruguay

El Paraguay de Gustavo Alfaro también se fue de gira en la fecha FIFA. Los guaraníes se presentaron en Japón y empataron con los dinámicos nipones 2 a 2, sobre el final del partido.

Diego Gómez y Miguel Almirón anotaron para los sudamericanos que sufrieron los tantos de Koki Ogawa y Ayase Ueda.

Mientras tanto, en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, el Uruguay de Marcelo Bielsa derrotó a República Dominicana por 1 a 0. Ignacio Lanquitana fue el autor del único tanto del partido y a favor de los Charrúas.

La previa estuvo marcada por la impronta del técnico Bielsa, quien convocó a nombres de segundo y tercer orden con la intención de evaluarlos en su proyección a la lista definitiva del Mundial.

Por eso, la Federación del vecino país debió pagar una multa millonaria, ya que en el contrato internacional exige un mínimo de nombres elite que en este caso no se cumplió.