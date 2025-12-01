Un violento incendio registrado este lunes por la madrugada en una vivienda de Lanús terminó en tragedia: un hombre sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y permanece en estado crítico. Además, dos menores debieron ser atendidos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de 1° de Mayo y Molinedo, donde convivían dos familias. Según el relato de los vecinos, el fuego se inició dentro de la casa y avanzó rápidamente hacia el primer piso. Las llamas alcanzaron el garage, donde un auto explotó minutos después, sacudiendo al barrio y despertando a quienes dormían.

Gerardo, uno de los habitantes del lugar, contó que su cuñado intentó rescatar algunas pertenencias y quedó atrapado por las llamas. Fueron los propios vecinos quienes lograron apagar el fuego que lo envolvía, antes de que fuera trasladado con urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde fue sometido a una primera cirugía.

Mientras algunos sobrevivientes denunciaron que los Bomberos Voluntarios tardaron alrededor de dos horas, fuentes municipales aseguraron que la primera dotación llegó en menos de ocho minutos. La vivienda quedó completamente destruida y nadie puede ingresar a recuperar pertenencias.

Gerardo relató que, tras escuchar la explosión, bajó y vio a su cuñado ardiendo. Subió a buscar a los menores y quedó atrapado media hora entre el humo y el fuego. “Pensé que no salíamos”, confesó. Finalmente logró escapar por el techo de un vecino junto a su esposa y los niños.

Los menores continúan bajo observación pero están fuera de peligro. “Están bien, gracias a Dios, eso es lo importante”, expresó Gerardo, aunque admitió que perdieron absolutamente todo. Incluso el emprendimiento familiar de venta de juguetes de madera quedó reducido a cenizas.

Las autoridades investigan cómo comenzó el incendio que dejó a dos familias sin hogar y a un hombre luchando por su vida.