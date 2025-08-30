La inserción de Franco Mastantuono en el Real Madrid continúa con mucho respaldo del técnico Xabi Alonso quien volvió a incluirlo como titular en el partido de la 3ª fecha de La Liga ante el Mallorca como local que su equipo terminó ganando 2 a 1.

El encuentro no arrancó bien para el equipo de la capital española que quedó en desventaja a los 18 minutos en el Santiago Bernabéu con el gol de Vedat Muriqi. Sin embargo, el duelo de casa logró darlo vuelta en ese mismo período y en una ráfaga de un minuto.

Ardan Güler lo empató a los 37, finalizando una jugada que partió desde un tiro de esquina y tuvo varias fases previas. A la acción siguiente se anotó Vinicius para darle tranquilidad al equipo que luego ya reguló las acciones.

La formación de ataque del Madrid se completó con Mbappe, el francés todavía no ha tenido una actuación de estrella en lo que va del semestre, pero siempre es una atracción.

Con estos tres puntos, el Real se aseguró su permanencia en lo más alto de la tabla, con puntaje ideal, a la espera de la presentación dominguera del Villarreal en su visita a Celta en la ciudad de Vigo que si gana lo puede alcanzar.

Segundo de titular

Esta fue la segunda presentación como titular de Mastantuono en el Real Madrid, después de lo que había sido el partido pasado, como visitante, del Real Oviedo.

Hasta aquí, el futbolista de la Selección no ha marcado y ahora regresará al país para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni de cara a la presentación por la doble fecha de eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador. Esta vez se retiró reemplazado por Brahim Díaz a los 11 minutos del complemento.

Más temprano, el Atlético de Madrid de Diego Simeone empató con el Alavés como visitante 1 a 1. El otro club de la capital todavía no ha logrado ganar en lo que va del certamen. Julián Álvarez volvió a ser titular y completó los 90 minutos antes de viajar a la Argentina.