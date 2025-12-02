El bajo neuquino no sale del asombro tras el violento robo en la sucursal del supermercado Carrefour de la calle Olascoaga y Perito Moreno, en pleno centro de Neuquén. Tres empleados fueron atendidos y uno de ellos sigue internado en el Castro Rendón. Tras el hecho, el comisario Freddy Rivera, titular de la Comisaría Segunda, amplió la información sobre el caso y aclaró el panorama.

Según la información que recabaron hasta el momento, un varón y una mujer adultos habían ingresado al supermercado Carrefour de Avenida Olascoaga y Perito Moreno -todavía se desconoce cómo y a qué hora- y golpearon brutalmente al personal que aún permanecía dentro del local. Seis empleados en total, de los que tres varones resultaron heridos con un martillo mientras los delincuentes intentaban obtener información sobre dónde se encontraba el dinero. No pudieron dar con el dinero, y se retiraron por una salida para proveedores, sobre Corrientes y Perito Moreno, y escaparon hacia el Parque Central. Previo, descartaron la ropa que usaron para camuflarse.

Rivera confirmó que los ladrones no pudieron hacerse con el botín:

"No concretaron el robo, por eso las agresiones, porque estaban buscando información para acceder a esos bienes y valores", acotó.

En relación al horario y modalidad de ingreso, el descarte de la "vestimenta del sector de heladeras" podría arrojar luz al modo de acceder, ya que esta ropa incluye protección en la cara, lo que podría haber facilitado que se mezclen con el personal y puedan quedar en el interior del supermercado luego del horario de cierre, cerca de las 22.

También reforzó esta teoría el personal que estaba en el interior y que fue rehén de la pareja de delincuentes: todos coincidieron en que ambos estaban vestidos con la ropa que usan los repositores que trabajan en el sector de heladeras.

Por otro lado, tampoco descartaron que pudiera tratarse de personas que hayan sido empleadas de este comercio. Por el conocimiento de los movimientos, y el plan exitoso para entrar y salir sin mayores inconvenientes. No obstante, desconocían el lugar donde guardaban el dinero, lo que arroja dudas en esta teoría.

El comisario confirmó que Carrefour tiene un circuito cerrado de cámaras, tanto en el interior como en el exterior, por lo que actualmente están relevando ese material. Asimismo, también revisan con precisión las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

Pasadas las 6 de este martes, se reanudó la circulación del tránsito por calle Perito Moreno y Corrientes, donde la Policía Científica resguardaba las evidencias que dejaron a su paso cuando huían: la ropa de heladeras, con el logo del supermercado, y varias marcas de sangre, otros elementos que la Policía analiza y que se sumará a la causa que ya investiga este violento hecho.