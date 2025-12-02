Un grupo de senadores nacionales actuales y electos el pasado 26 de octubre por las provincias de Neuquén y Río Negro emitieron un comunicado a través del cual afirman que el Gobierno nacional está “regalando” las represas del Comahue.



Las mismas son Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, las cuales recibieron una oferta total por parte de las empresas que buscaban su concesión de US$685 millones.



“Las ofertas económicas presentadas alcanzan apenas 684 millones de dólares por cuatro represas que generan el 30% de la energía hidroeléctrica del país, una cifra que representa menos del 15% del valor real de los activos, estimado en 5.138 millones de dólares por la Cámara Argentina de la Construcción”, expresaron en el escrito.



Los legisladores remarcaron que las represas fueron construidas mediante una inversión pública cercana a 20.000 millones de dólares, y cuestionaron que el pliego oficial no establezca precio base, excluya al Tribunal de Tasaciones y limite la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, titulares originarias de los recursos hídricos.



También denunciaron la “orientación del proceso hacia grupos empresarios cercanos al oficialismo”, tras la salida de firmas internacionales históricas del sector y el ingreso de compañías locales vinculadas al Gobierno.



Asimismo, advirtieron que el pliego no exige compromisos de inversión, ampliación de infraestructura ni obras de riego, lo que -afirmaron- perpetúa un esquema que durante décadas impidió el desarrollo productivo regional y facilitó la fuga de utilidades al exterior.



Frente a estas irregularidades, los senadores presentaron un amparo judicial para frenar la licitación, el cual fue rechazado. “Las represas deben volver al Estado nacional y gestionarse junto a las provincias para garantizar soberanía energética, desarrollo regional y defensa del patrimonio público”, concluyeron.



El escrito lleva las firmas de los senadores Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Silvina Larraburu, Martín Doñate (Unidad Ciudadana); como así también de los recientemente electos, Martín Soria y Ana Marks (Fuerza Patria).



