El domingo 9 de noviembre del 2025 quedará anotado como una fecha histórica en el fútbol. Por la fecha 3 del grupo D de la Copa del Mundo Sub 17, la selección de Marruecos vapuleó 16 a 0 a Nueva Caledonia y firmó la goleada más grande de todos los Mundiales, tomando en cuenta todas las categorías.

Cuando el marcador ya iba 3 a 0 a principios del partido, el árbitro Hyun-Jae Choi le expulsó dos jugadores al conjunto oceánico (Typhan Dreuko y Filipe Canehmez) y tuvo que afrontar todo el resto del juego 11 contra 9. Dicha condición ayudó a que se lleve a cabo la hazaña por parte del combinado marroquí. Las estadísticas son insólitas.

Un 75% de posesión por parte de los Leones del Atlas, con 80 disparos -29 de ellos al arco- y 18 córneres.

Con siete tantos en el primer tiempo y nueve en el segundo, el equipo africano rompió el récord que ostentaba España con su 13-0 realizado en el mismo certamen a Nueva Zelanda en 1997. Mismo resultado tuvo Estados Unidos en el Mundial femenino de Francia 2019 ante Tailandia.

Las redes sociales del mundo entero se hicieron eco del resultado y de la histórica goleada

En la Copa del Mundo masculina, el primer puesto lo tiene Hungría con el 10 a 1 a El Salvador en 1954. Luego, en la Sub 20 (masculina), Noruega aniquiló 12 a 0 a Honduras en 2019 con nueve goles de del actual jugador del Manchester City de Inglaterra, Erling Haaland, mientras que en la rama femenina, Francia venció por 11a 0 a Fiyi en Colombia 2024.

Con este triunfo, Marruecos se asienta como uno de los mejores terceros dada su abultada diferencia de gol, con su horizonte en los 16avos de final del campeonato, mientras que Nueva Caledonia quedó eliminada con un pésimo golaveraje de menos 21.