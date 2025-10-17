Racing enfrenta a Aldosivi con la cabeza en la Libertadores

Racing y Aldosivi se enfrentan este viernes desde las 19.00 en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura. La Academia llega tras vencer 3-1 a Banfield, recuperándose de la caída ante River justo antes de la ida de semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo en el Maracaná, programada para el próximo miércoles.

Para este compromiso, Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas (lesionado), Franco Pardo ni Elías Torres. Alan Forneris, Juan Nardoni y Santiago Sosa se entrenan pensando en la cita continental, por lo que la rotación será clave para afrontar ambos desafíos.

Del otro lado, Aldosivi llega envalentonado luego de dos victorias consecutivas: 2-0 a Unión en Santa Fe y 2-0 a Huracán en el José María Minella. El equipo marplatense busca consolidar la recuperación y sumar puntos que lo acerquen a la permanencia, pese a seguir en la zona baja de la tabla anual y de los promedios.

Probables formaciones:

Racing (DT: Gustavo Costas)

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Santiago Quirós; Bruno Zuculini, Richard Sánchez; Ramiro Degregorio, Luciano Vietto, Tomás Conechny; Adrián Balboa.

Aldosivi (DT: Guillermo Farré)

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román Villalba; Roberto Bochi, Federico Gino, Natanael Guzmán, Justo Giani; Tiago Serrago, Facundo De La Vega.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Estadio: Cilindro de Avellaneda

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Diego Ceballos

Racing buscará ganar para acercarse a los playoffs y llegar con confianza al crucial duelo ante Flamengo, mientras que Aldosivi intentará extender su racha positiva y mantenerse firme en la pelea por la permanencia.