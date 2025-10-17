José Luis Acuña, el taekwondista neuquino con mayor proyección de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, tendrá su gran desafío en el Mundial que la disciplina desarrollará en la ciudad china de Wuxi.

El oriundo de la ciudad de Plottier viene de consagrarse campeón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), en Rosario, y de ser seleccionado en el primer lugar para los 13° Juegos Suramericanos Odesur que se realizarán en Argentina en septiembre de 2026. Además, este año logró la medalla de oro en el certamen G2 que se realizó en San Pablo, Brasil.

Durante los últimos días, Acuña entrenó en Paraguay ya que el Comité Olímpico de aquel país le abrió las puertas para entrenar junto con su técnico personal, Mauro Crismanich. “Trabajé junto a Ignacio Espínola, que es mi compañero de entrenamiento. Acá me brindaron el equipamiento electrónico necesario para hacer una buena puesta a punto para China”, comentó el joven de 22 años de edad.

José Luis Acuña será el único representante argentino en el Mundial de taekwondo en China.

Acuña viajará el domingo junto al técnico nacional Jorge Álvarez, dijo estar muy contento de tener esta oportunidad. “Voy a ser el único argentino que va a disputar el Mundial. Mi familia también trabajó mucho para que yo pueda estar acá”, resaltó el patagónico. “Me voy a medir con los mejores del mundo. Físicamente, tácticamente y mentalmente me siento mucho mejor para este Mundial, mi segunda cita en adultos”, adelantó quien tendrá la chance de sumar la primera medalla dorada mundialista para el país.

Estadísticas personales

El neuquino ya tuvo la posibilidad de obtener la medalla de plata en el Mundial Juvenil de Túnez, en 2018. De esta manera se convirtió en el único argentino medallista de plata en un Mundial de esa categoría. Entonces tenía 15 años y su destacada participación significó su irrupción en el plano internacional.

Ese año participó también de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, donde obtuvo un diploma olímpico, quedando muy cerca del bronce, metal que luego consiguió en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023.