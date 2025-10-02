Tandil terminó con el sueño de Neuquén de llegar a la Copa Federal

Se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa País. Tandil superó a Neuquén 0-1 en el General San Martín, y se llevó la clasificación a semifinales de la competencia con un global de 2-1.

En el final del partido, y cuando parecía que el juego se iba a los penales, Bruno Chidichimo controló una pelota que cayó dentro del área, se dio vuelta ante su marcador y con un disparo al segundo palo puso el único gol a los 43´, que sería el determinante en la serie para que el equipo vencedor de la región Bonaerense- Pampa Sur, se lleve el boleto a las semifinales de la competencia.

Durante los 90´ en llegadas fue un poco más la visita, que apostó a la contra, y a sacarle ritmo a un partido chato, donde Neuquén careció por largos momentos de ideas para generar peligro. Apenas el ingreso de Dalino en el segundo tiempo le dio una cuota de explosión en ataque.

Para el equipo de Roger Morales, fue un torneo más que positivo, ya que logró avanzar dos series y ser el ganador de la Región Patagónica, y si bien las expectativas para meterse entre los cuatro mejores estaban latentes, ya que en la ida jugada en Tandil fue 1-1, el balance termina siendo positivo.

Tandil se metió entre los cuatro mejores de la competencia

Ahora, en semifinales Tandil se enfrentará con la Liga de Alvear, vencedor de la región de Cuyo, que en los penales superó a San Pedro 4-3, luego de igualar en el global 2-2.

Formaciones:

Neuquén: 1 Alan Aldalla, 2 Manuel Berra, 3 Ignacio Cechich, 4 Maximiliano Carrasco, 5 Lautaro Guevara, 6 Axel paz, 7 Braian González, 8 Maximiliano Morales, 9 pablo Namuncurá, 10 Franco Reyes, 11 Matías González, 12 Luca Báez, 13 Alan Riquelme, 14 Maximiliano Azame, 15 Hernán Azaguate, 16 Oscar Páez, 17 Patricio Dalino, 18 Alejandro Díaz. Roger Morales.

Tandil: Cristian Brucci, 2 Facundo Di Cataldo, 3 Enzo Guillenea, 4 Lautaro Waldbillig, 5 Julián Palmieri, 6 Matías Gogma, 7 Bautista San Martín, 8 Braian Pérez, 9 Mauro Ruiz, 10 Tomas Bargas, 11 Faustino Bertolotti, 12 Tomás Pérez, 13 Hernán Hurtado, 15 Simón Pereyra, 16 Jorge Elia, 17Alexis Zavala, 18 Bruno Chidichimo. DT Juan Moreno.