Neuquén sacó un gran empate en Tandil por la Copa País

Se jugó el cotejo de ida de los cuartos de final de la Copa País. El seleccionado de Neuquén logró un buen empate ante Tandil por 1-1 en condición de visitante, y dejó la serie abierta de cara al cotejo de vuelta el próximo miércoles 1 de octubre en cancha de Atlético Neuquén.

Resultado positivo en la ida de los cuartos de final. El ganador de la región Patagónica dejó la serie servida para liquidarla de local ante el ganador de la Bonaerense- Pampeana sur, el miércoles 1 de octubre en el General San Martín.

En la primera etapa, Brian González aprovechó un error en la defensa local, quedó mano a mano y definió para el 1-0. Antes del descanso Matías Gogna encontró un rebote dentro del área, luego de un tiro de esquina y cabezazo que dio en el palo, para poner el 1-1 que sería definitorio.

el trámite del cotejo tuvo un primer tiempo favorable para el local, donde los palos evitaron la caía del arco de Aldalla, pero en el complemento, con los cambios el elenco de Roger Morales, que vio la roja, pudo traerse el triunfo, haciendo figura al arquero de Tandil.

El 1-1 no se movió y ahora todo se define en cancha de Atlético Neuquén, donde el seleccionado de LIFUNE tiene la gran chance de meterse entre los 4 mejores de la competencia.