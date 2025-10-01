Neuquén vs Tandil, por el pasaje a las semifinales de la Copa País

Se juega el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa País, desde las 18hs en el General San Martín, el seleccionado de Neuquén recibe a Tandil buscando el boleto a semifinales de la competencia.

La ida fue 1-1 en la localidad bonaerense, donde el equipo que dirige Roger Morales pudo haberse traído el triunfo por lo hecho en el segundo tiempo. Ahora el trámite será diferente, el sintético de Atlético Neuquén terminará definiendo quien se mete entre los cuatro mejores de la competencia.

En relación al juego de vuelta, vuelven a la lista de concentrados Manuel Berra, central de Independiente y capitán del equipo, y Patricio Dalino, mediocampista ofensivo que se desempeña en Rio Grande, ambos ausentes en la ida por cuestiones laborales.

Por su parte Juan Moreno dispondría el mismo listado de jugadores con los que contó en la ida, realizó movimientos previos el martes en casa de Atlético Neuquén donde buscará dar el golpe. La Liga Tandilense de Fútbol llegó a esta instancia luego de ganar la región Bonaerense – Pampa Sur.

Danilo Viola de Viedma impartirá justicia, Rodrigo Moreno será el primer asistente y Jonathan Balda el segundo, ambos también de la capitán rionegrina.

El ganador de la serie se enfrentará en semifinales ante el vencedor del duelo entre San Pedro (Bs As- Pampa norte) vs General Alvear de la Región de Cuyo.