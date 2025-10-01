Weretilneck: "Todo gira en torno al Obelisco, mientras las provincias quedamos relegadas

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó con dureza al gobierno nacional por su política hacia el interior del país, señalando que perjudica a jubilados, afiliados del PAMI, universidades y productores. Y remarcó que las elecciones del 26 de octubre representan un claro contraste entre quienes responden a intereses nacionales y quienes trabajan día a día en la provincia.

En declaraciones a FM Alas de Catriel, afirmó que “todo gira en torno al Obelisco, mientras las provincias quedamos relegadas”. Weretilneck insistió en diferenciar los modelos políticos: “De un lado están los partidos nacionales, que aparecen cada cuatro años a pedir el voto y después desaparecen. Del otro, estamos quienes vivimos y trabajamos todos los días en Río Negro. Con aciertos y errores, siempre damos la cara. Esa es la diferencia: los de acá y los de allá”, sostuvo.

En la entrevista, el mandatario destacó el compromiso de los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, subrayando que conocen la realidad provincial y no responden a figuras nacionales como Milei o Cristina Kirchner. “Nuestros candidatos están presentes permanentemente en la provincia y conocen los problemas locales”, afirmó.

Weretilneck también hizo hincapié en la necesidad de tener representantes propios en el Congreso: “Cuando la Nación se desentiende de las provincias, el único lugar donde se puede pelear por los intereses de Río Negro es el Congreso. Si los diputados y senadores responden a los partidos del Obelisco, no vamos a conseguir obras, reparar rutas ni obtener los recursos que necesitamos”.

Los carteles de Juntos que coparon las rutas del Alto Valle en relación al abandono de Nación

Finalmente, el gobernador reiteró la idea central de su mensaje electoral: “La elección es clara: se está con los partidos del Obelisco o se está con quienes defendemos a nuestra gente. Nosotros estamos del lado de los rionegrinos, dando la cara todos los días y trabajando para que nuestra provincia no quede relegada”.