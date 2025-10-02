Este fin de semana, el piloto argentino Franco Colapinto participará en el Gran Premio de Singapur, la decimoctava fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. La competencia se desarrollará en el Circuito Callejero de Marina Bay, un trazado de 4,940 kilómetros que presenta 19 curvas y es reconocido por su dificultad técnica.

En la tabla de posiciones del campeonato, el líder es el australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren, seguido muy de cerca por su compañero británico Lando Norris, que se encuentra a 25 puntos. Otro competidor destacado es el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial y piloto de Red Bull, quien ganó las últimas dos carreras y se ubica a 69 puntos del líder.

Desempeño del Alpine de Colapinto

Colapinto, que corre para Alpine, atraviesa una temporada complicada debido al bajo rendimiento del monoplaza, considerado el peor de la parrilla. Su mejor desempeño hasta ahora fue un undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, mientras que en Mónaco y Canadá finalizó en la posición 13.

En Singapur, el piloto argentino intentará superar o igualar su actuación del año pasado, cuando terminó en la undécima posición con el equipo Williams. Durante esa carrera, sorprendió con un audaz “dive bomb” en la largada, logrando superar a tres rivales en una maniobra destacada.

Colapinto apunta a puntos en Singapur.

La actividad del Gran Premio comenzará el viernes con la primera práctica libre, que se llevará a cabo entre las 6:30 y 7:30 horas, horario de Argentina. La segunda sesión de entrenamientos será más tarde, entre las 10 y 11 de la mañana.

El sábado será una jornada clave para Colapinto, con la tercera y última práctica libre programada a las 6:30, seguida de la clasificación a partir de las 10 de la mañana. La carrera tendrá lugar el domingo 5 de octubre desde las 9 de la mañana, hora argentina.